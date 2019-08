Hồi hộp chờ hàng order, cô gái "ngã ngửa" khi đập hộp áo mới

Mua hàng qua mạng với nhiều người chẳng khác nào trò chơi may rủi. Mới đây, thêm một nạn nhân của việc đặt hàng online khi gặp phải cửa hàng"treo đầu dê, bán thịt chó".

"Số đen" mua hàng qua mạng lần này rơi vào cô gái tên M.P (Hà Nội). Sau khi đặt mua áo qua mạng, M.P nhận về chiếc áo khác xa so với ảnh quảng cáo.

Chị Phương đăng tải bức ảnh kèm dòng caption bày tỏ sự thất vọng khi nhận được chiếc áo. Ảnh: Chụp màn hình

Kèm theo bức ảnh so sánh chiếc áo đặt hàng online, M.P còn chia sẻ dòng caption: "Mình bận không có thời gian đi xem đồ. Nên là mua online. Hàng mình mua không phải hàng rẻ. Cái áo với giá gần 1.5 triệu đồng. Về mà buồn luôn. Mình không phải là dáng xấu mà lên xấu đâu, mà bán hàng như thế này thì quá là tệ. Thật sự"

Miêu tả kĩ hơn khi bình luận với bạn bè, M.P cho biết áo có màu cháo lòng, bẩn ở cổ và nhăn nheo. Ngoài ra có thể thấy, dù được may theo dáng trong ảnh, nhưng áo không hề có cầu vai và đường thắt eo lỏng lẻo.

Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi câu chuyện thảm họa mua hàng online của M.P được đăng, ngay dưới phần bình luận nhiều bạn bè, người quen của cô gái "đen đủi" bày tỏ sự bất bình trước hành động "treo đầu dê, bán thịt chó" của cửa hàng.

Đồng thời, nhiều dân mạng cho rằng không phải do dáng người mặc không hợp, mà vốn do dáng áo may không cẩn thận nên mặc lên mới xấu như vậy.

Nhiều ý kiến cho rằng dáng của chị Phương không phải là nguyên nhân khiến chiếc áo lên dáng xấu. Ảnh: Facebook

Nhiều người cho rằng, với chiếc áo như vậy, mức giá 1,5 triệu đồng quá đắt. Được biết, sau đó M.P yêu cầu shipper trả hàng và hoàn tiền cho mình.