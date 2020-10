Hình ảnh miền Trung lũ lụt khiến CĐM thấy “nhói trong tim“

Những ngày vừa qua, nhiều vùng ở miền Trung đã phải đối mặt với tình trạng mưa lũ gây ngập lụt nghiêm trọng. Hình ảnh người dân sống trong rốn lũ chịu đựng sự khắc nghiệt của thiên tai sẽ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong số đó đã có vô số những hình ảnh đẹp được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Những hình ảnh này đều có mức độ yêu thích vô cùng lớn, bởi lẽ, đằng sau đó là vẻ đẹp tinh thần rất ý nghĩa. Hình ảnh các chiến sĩ cẩn thận che ô, bế sản phụ lên xe đến bệnh viện đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Giữa những ngày mưa bão, cuộc sống của người dân ta đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Hình ảnh dưới đây đã được ghi lại tại một trường học ở miền Trung. Dù bị mưa bão bủa vây, các em vẫn lạc quan đến trường mỗi ngày. Bức hình cô bé cõng chó cưng lội qua biển nước dưới đây đã khiến cư dân mạng phải phì cười. Chỉ vì mải mê hóng hớt, đến mức trốn nhà đi chơi mà khiến cho "sen" phải vất vả lặn lội đi tìm, thậm chí còn cõng cả trên lưng mới đưa về nhà được. Dịp mưa lũ là thời điểm mà tinh thần đoàn kết của nhân dân ta lại dâng trào hơn nữa. Mực nước ở nhiều nơi đã dâng lên nhanh chóng, người dân cũng vì thế mà phải chạy lũ vất vả. Dù vậy, vẫn còn đâu đó những hình ảnh vô cùng ấm áp như thế này. Người già được lực lượng chức năng giải cứu khỏi vùng bị cô lập do lũ lụt tại miền Trung. Người dân bị cô lập vùng lũ được đưa đến nơi an toàn. Trong đó có nhiều người già và trẻ em. Những ngày vừa qua, lực lượng chức năng đã phải rất cố gắng để đưa người dân thoát khỏi những căn nhà ngập lụt. Một em bé được lực lượng chức năng bế ra khỏi vùng ngập lụt. Cháu bé mới sinh không lâu được lực lượng chức năng di tán đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Hình ảnh hai bố con ăn com trong nước lũ ngập nửa người. Cụ bà nằm trên giường kê cao, bên dưới là nước lũ, chờ đợi lực lượng cứu hộ đến để đưa đến khu vực an toàn khiến nhiều người không khỏi xót xa Người dân cố gắng bảo vệ tài sản, tránh tổn thất nặng nề nhất. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Cập nhật tình hình mưa lũ miền Trung: Xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới mới có thể mạnh lên thành bão - Nguồn: Vietnamnet Official

