Học viện Ngoại giao: Vương quốc toàn hot girl xinh hết phần thiên hạ

Khánh Vy là cái tên nổi bật hơn cả khi nhắc đến dàn hot girl Học viện Ngoại giao, cô gái này nổi tiếng khi nói được 7 thứ ngôn ngữ sau 1 đêm clip này viral khắp MXH. Khánh Vy từng là học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ này cô gái quê xứ Nghệ đã xuất sắc đậu vào trường Học viện Ngoại giao với số điểm cao ngất ngưởng. Khánh Vy không chỉ xinh đẹp, tài năng mà còn cực kỳ khéo léo và hoạt ngôn. Cô nàng đã từng thể hiện mình trong vai trò dẫn chương trình cho bản tin thời sự quốc tế trên đài VTC1, 8 IELTS và Crack’em up – hai chương trình học thuật về tiếng Anh trên sóng VTV7 – và một số show khác. Ngô Khánh Linh là Hoa khôi Học viện Ngoại giao năm 2016 sở hữu “profile” đẹp khi có 12 năm liền đạt học sinh giỏi, khả năng giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh. Cô nàng còn gây chú ý khi đại diện hơn 3.000 sinh viên đối thoại với tỷ phú Jack Ma tại Hà Nội vào tháng 11/2017. Khánh Linh thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và các CLB trong trường để tích lũy kinh nghiệm. Ngoài ra, cựu Hoa khôi còn sở hữu một shop quần áo và spa của riêng mình. Tuy vừa học, vừa bận rộn với công việc kinh doanh nhưng Khánh Linh vẫn cố gắng cân bằng mọi thứ. Từ năm lớp 11, hot girl này đã kiếm ra tiền và tự lập tài chính nhờ tài năng thiên bẩm của mình. Hoa khôi Học viện Ngoại giao năm 2018 Lê Ngọc Thuỳ Dương cũng là cô gái nổi bật của ngôi trường này, hiện tại cô nàng vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Quốc tế. Mang vẻ đẹp ngọt ngào, cùng nụ cười tỏa nắng Thùy Dương được đông đảo bạn bè nhận xét là cô gái rất có duyên trong giao tiếp. Không chỉ giỏi ngoại ngữ là Tiếng Anh, Thùy Dương còn giỏi cả về Tiếng Nga. Cô gái này có kết quả học tập đáng nể với một số thành tích nổi trội như giải nhất đồng đội cuộc thi Blog Marathon do Đại sứ quán Mỹ tổ chức; giải nhì nhóm ở Hội thi Nghiên cứu Khoa học dành cho sinh viên năm 2017,...Gái xinh Học viện Ngoại giao tiếp theo được nhắc đến đó là Phạm Ngọc Hà My (sinh năm 1996, Hà Nội), nổi tiếng trong giới trẻ nhờ có vinh dự đón Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông đến Việt Nam dự APEC 2017. Với bảng thành đáng nể về học tập lẫn đấu trường nhan sắc, Hà My hiện nhận về “cơn mưa” lời khen và sự ủng hộ từ khán giả khi theo đuổi sự nghiệp truyền hình. Trong những nữ sinh của Học viện Ngoại giao thì cái tên Nguyễn Ngọc Anh không thể không nhắc đến. Cô nàng đã giành vị trí Á khôi 2 cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao – Miss DAV diễn ra cách đây chưa lâu. Ngọc Anh lại gây ấn tượng bởi nhan sắc nhẹ nhàng, dịu dàng, đặc biệt là trong những bức ảnh đời thường. Vẻ đẹp trong trẻo này đã khiến nhiều người gọi cô nàng là "nàng thơ" của Học viện Ngoại giao. Mời quý độc giả đón xem thêm video Gặp nữ sinh xứ Nghệ "nói 7 thứ tiếng" - Nguồn: Youtube

