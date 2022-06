Học trò đu trend giấy khen “siêu to khổng lồ” trong ngày bế giảng

Và với sự sáng tạo vô biên của những cô cậu học trò, cũng như mọi năm năm nay họ đã cho ra đời loạt "siêu phẩm" giấy khen khổng lồ. Theo đó, các cô cậu học trò với trí tưởng tượng phong phú đã "gây bão" trên mạng xã hội khi rủ cả nhóm bạn chụp ảnh cùng tờ giấy khen khổng lồ vô cùng độc đáo. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh về giấy khen độc đáo đã mau chóng nhận được lượng yêu thích lớn từ cộng đồng học sinh, sinh viên, ai nấy đều dành những lời khen cho sự sáng tạo này. Nhiều cư dân mạng bình luận: "Một lần chơi lớn xem cả trường có trầm trồ", "To này về treo cả làng nhìn thấy học giỏi luôn", ...khi chứng kiến những tờ giấy khen khổng lồ như thế này. Nhiều học trò còn không ngần ngại theo trend giấy khen khổng lồ đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội này. Được biết trend giấy khen siêu to khổng lồ đã có từ nhiều năm trước, netizen còn đùa vui rằng tấm bằng khen siêu to khổng lồ không thua kém các món ăn gây bão của Bà Tân Vlog. Bên cạnh những cái ôm, dòng lưu bút tình nghĩa thì giấy khen chính là thứ không thể thiếu được trong buổi lễ tổng lắng đọng. Thời gian gần đây những chiếc giấy khen luôn là chủ để nóng bỏng. Và với sự nghịch ngợm của mình, các bạn học sinh đã “cover” những tờ giấy khen một cách vô cùng đặc biệt. Lấy ý tưởng từ những món ăn siêu to khổng lồ của Bà Tân Vlog, các bạn học sinh đã trình làng những tấm bằng khen “khổng lồ” nhìn thôi đã thấy buồn cười rồi. Vẫn giữ lại cấu trúc của những tờ giấy khen thông thường, chỉ có điều các chi tiết trên đó đã được các bạn trẻ đã phóng to hết cỡ giúp giấy khen trở nên nổi bật. Ảnh: Group Trường Người Ta Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

