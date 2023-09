Hoa khôi thành Vinh làm vợ Hải Quế, mẹ hai con đẹp mặn mà

Dương Thùy Phương (sinh năm 1995) là vợ của thủ quân tuyển Việt Nam - Quế Ngọc Hải. Cô từng là gương mặt nổi tiếng ở TP Vinh, Nghệ An và giành giải Hoa khôi Đại học Vinh năm 2018. Ở ngoài đời, vợ Quế Ngọc Hải gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng. Dù cô đã trải qua 2 lần sinh nở nhưng Dương Thùy Phương ngày càng đẹp mặn mà. Gương mặt và vóc dáng của cựu hot girl thành Vinh gần như không có quá nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Thùy Phương được khen ngợi dung nhan xinh đẹp, bền vững với thời gian. Cựu hoa khôi Đại học Vinh bước sang tuổi 28 và là mẹ 2 con nhưng trông chẳng khác gì sinh viên. Là người có tính cách dịu dàng và khá kín tiếng trên MXH, người đẹp ít khi chia sẻ về bản thân lẫn bí kíp làm đẹp sau sinh. So với các nàng WAG khác thì Thùy Phương là bóng hồng có phong cách ăn mặc khá hiền dịu cho dù cô có xuất thân là hoa khôi. Dương Thùy Phương và Quế Ngọc Hải quen nhau từ năm 2014, kết hôn vào năm 2018, đến nay cả hai đã có 9 năm bên nhau. Cặp đôi bén duyên từ một lần Quế Ngọc Hải tình cờ tới Đại học Vinh tham dự cuộc thi hoa khôi ngày ấy. Quế Ngọc Hải đã thầm thương trộm nhớ nàng Hoa khôi với gương mặt ngây thơ, trong sáng nhưng anh cũng mất hai năm để theo đuổi mới nhận được lời đồng ý yêu của nàng. Quế Ngọc Hải từng cho biết, anh si mê nhan sắc xinh đẹp của Thùy Phương ngay từ lần gặp đầu tiên. Thùy Phương được khen là người phụ nữ đảm đang, khéo léo vun vén cho gia đình nhỏ. Bà xã Quế Ngọc Hải cho biết, vợ chồng cô rất ít khi xảy ra mâu thuẫn vì cả hai đã hiểu rõ về nhau. Ảnh: FBNV

