Quế Ngọc Hải bị fan "tấn công" bà xã lên tiếng bảo vệ

Sau trận hòa 2-2 với CLB TP HCM tại V-League, mới đây trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải đã có những chia sẻ khiến nhiều người chú ý. Theo đó, giữa lúc đội bóng xứ Nghệ được cho là đang bị chính fan tẩy chay, hành động của Quế Ngọc Hải giống như “đổ thêm dầu vào lửa”. Cụ thể, anh viết: “Cảm ơn những cổ động viên CHÂN CHÍNH đã luôn dành tình yêu thật lòng cho đội bóng dù ở thời điểm nào, đã đến sân cổ vũ cho đội ngày hôm nay”. Điều khiến khán giả tranh cãi chính là việc Quế Ngọc Hải viết hoa 2 chữ “chân chính”. Nhiều người hâm cho rằng điều này giống như nhấn mạnh những cổ động viên ít ỏi đến sân cổ vũ cho đội bóng xứ Nghệ. Thậm chí, có người cho rằng lời cảm ơn của đội trưởng CLB Sông Lam Nghệ An có ý như hành động đáp trả, công kích ngược lại các cổ động viên Nghệ An. Trước luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, Quế Ngọc Hải đã phải giải thích thêm. Cụ thể, đội trưởng CLB SLNA có viết: "Các bạn có thể chỉ trích chúng tôi vì những trận thua hoặc vì phong độ không tốt. Nhưng đừng bao giờ nói chúng tôi đá bóng không tử tế hay tiêu cực. Chúng tôi ra sân thi đấu vì đội bóng là niềm tự hào xứ Nghệ, vì tình yêu các bạn và vì chính chúng tôi. Tiền không bao giờ mua được những điều đó. Cảm ơn!". Đáng chú ý, vợ của nam cầu thủ Quế Ngọc Hải là Dương Thùy Phương cũng đứng ra bênh vực chồng: “Mình cứ thi đấu hết mình thôi bạn ơi! Bản thân cầu thủ là người khao khát chiến thắng nhất. Nhưng trận nào cũng thắng thì mệt lắm bạn nha!”. Dòng bình luận của Dương Thùy Phương lại tiếp tục khiến căng thẳng giữa chồng và cư dân mạng trở nên đỉnh điểm hơn. Trước những lời chê trách, mỉa mai của cư dân mạng, bà mẹ 2 con tiếp tục lên tiếng: “Bạn ơi, bạn đọc hộ lại chỉ trích chỗ nào vậy bạn. Các bạn có quyền thích hay không thích nhưng đừng xúc phạm người khác. Các bạn cầu thủ diễn tuồng đó là suy nghĩ của bạn. Chứ chúng tôi nhìn thấy sự hết mình, khát khao của cầu thủ. Quả bóng tròn sẽ có thắng, hòa và thua”. Trước đó, ở trận đấu giữa CLB Sông Lam Nghệ An và CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất, chỉ có khoảng vài chục cổ động viên đội khách có mặt trên khán đài. Điều này khác hẳn với thường lệ khi Sông Lam Nghệ An luôn nhận được sự cổ vũ của hàng trăm, hàng nghìn người hâm mộ kể cả khi thi đấu ở sân khách. Ngoài ra, các nhóm cổ động viên Sông Lam Nghệ An ở khu vực phía Nam thay vì đến cổ vũ đội nhà đã quyết định di chuyển đến Bình Dương tiếp lửa cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

