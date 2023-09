Hoa khôi Thái Nguyên nhan sắc thăng hạng sau 5 năm nổi tiếng

Sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, Hồ Phương Liên (sinh năm 1995) từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "hot girl trường Y" hay " hoa khôi Thái Nguyên". Hot girl này được biết đến từ năm 2018 khi giành danh hiệu Hoa khôi của trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Cô nàng từng là sinh viên lớp Dược của ngôi trường này. Khi giành danh hiệu hoa khôi, Hồ Liên vừa tròn 23 tuổi. Nhan sắc gái xinh Hồ Liên thời điểm đó được khen ngợi rất nhiều. Cô được nhận xét là "thiếu nữ có đôi mắt nâu biết nói". Hồ Liên còn được so sánh với ca sĩ Nancy (nhóm nhạc Hàn Quốc Momoland) vì có nhiều điểm hao hao với nữ idol Kpop này. Sau 5 năm được biết đến, hoa khôi Thái Nguyên có nhiều thay đổi. Cô nàng "lột xác" ngoạn mục về phong cách, luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, thần thái cuốn hút. Hồ Liên xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều thời điểm mới nổi tiếng. Cô chăm chút hơn cho bản thân và thần thái cuốn hút hơn. Cô nàng không theo đuổi ngành nghề mình đã học mà trở thành một KOL. Hiện tại, Hồ Liên còn là một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Một trong những lý do giúp Hồ Liên được nhiều người chú ý là nhờ ngoại hình xinh đẹp. Hồ Liên thường bị lầm tưởng là con lai vì đường nét thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt to tròn. Những bộ ảnh nghệ thuật mang nhiều phong cách khác nhau của Hồ Liên được fan đón nhận nhiệt tình. Ảnh: FBNV

Sinh ra và lớn lên ở Thái Nguyên, Hồ Phương Liên (sinh năm 1995) từ lâu đã nổi tiếng với biệt danh "hot girl trường Y" hay " hoa khôi Thái Nguyên". Hot girl này được biết đến từ năm 2018 khi giành danh hiệu Hoa khôi của trường Đại học Y dược Thái Nguyên. Cô nàng từng là sinh viên lớp Dược của ngôi trường này. Khi giành danh hiệu hoa khôi, Hồ Liên vừa tròn 23 tuổi. Nhan sắc gái xinh Hồ Liên thời điểm đó được khen ngợi rất nhiều. Cô được nhận xét là "thiếu nữ có đôi mắt nâu biết nói". Hồ Liên còn được so sánh với ca sĩ Nancy (nhóm nhạc Hàn Quốc Momoland) vì có nhiều điểm hao hao với nữ idol Kpop này. Sau 5 năm được biết đến, hoa khôi Thái Nguyên có nhiều thay đổi. Cô nàng "lột xác" ngoạn mục về phong cách, luôn xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, thần thái cuốn hút. Hồ Liên xinh đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều thời điểm mới nổi tiếng. Cô chăm chút hơn cho bản thân và thần thái cuốn hút hơn. Cô nàng không theo đuổi ngành nghề mình đã học mà trở thành một KOL. Hiện tại, Hồ Liên còn là một chuyên gia trang điểm chuyên nghiệp. Một trong những lý do giúp Hồ Liên được nhiều người chú ý là nhờ ngoại hình xinh đẹp. Hồ Liên thường bị lầm tưởng là con lai vì đường nét thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt to tròn. Những bộ ảnh nghệ thuật mang nhiều phong cách khác nhau của Hồ Liên được fan đón nhận nhiệt tình. Ảnh: FBNV