Hóa gái xinh tri thức, vợ Đoàn Văn Hậu hút 2,6 triệu view

Chủ Nhật vừa qua, trong thời gian nghỉ ngơi sau một tuần miệt mài tập phục hồi chấn thương, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã đưa bà xã Doãn Hải My đi thăm thư viện Starfield Suwon - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Qua camera quay cận, Doãn Hải My hóa gái xinh tri thức ngồi giữa không gian thư viện khổng lồ. Rồi cô nàng đưa tay đếm 1,2,3, camera kéo thành góc rộng lia ra toàn cảnh thư viện với nhộn nhịp người học cùng vô số cuốn sách. Video bắt trend này được Hải My đăng mạng xã hội lập tức thu về 2,6 triệu view và hàng trăm bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải. Dưới video, không khó để gặp những câu nói ưu ái dành cho bà xã Đoàn Văn Hậu như "xinh đẹp như hoa giữa rừng người" hay "vẻ đẹp tri thức"... Trong một video khác, Doãn Hải My được quay từ phía sau, cô nàng khoe góc nghiêng cực phẩm, xinh đẹp nở nụ cười với camera. Doãn Hải My chỉ diện áo len đơn giản phối cùng quần jean và giày thể thao đôi với Văn Hậu nhưng vẫn khiến người ta không thể rời mắt bởi vẻ năng động, tự tin và năng lượng tươi tắn. Thời gian này, Văn Hậu vẫn đang tập phục hồi chấn thương ở xứ kim chi. Anh có bà xã bên cạnh động viên, chăm sóc. Doãn Hải My từng được khen ngợi bởi nhan sắc sau khi sinh con. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 được đánh giá lấy lại vóc dáng nhanh sau sinh.

