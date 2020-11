Hồ sơ tình ái ồn ào của "cầu thủ quốc dân" Đoàn Văn Hậu

Đoàn Văn Hậu được coi là một trong những gương mặt cực phẩm thuộc dàn cầu thủ nổi lên từ thời U23 Việt Nam năm 2018, và cho đến hiện tại chàng cầu thủ này vẫn chưa hết hot trên mạng xã hội. Sở hữu khả năng đá bóng thần sầu, chiều cao khủng, vẻ ngoài bảnh bao nên chuyện đời tư của Đoàn Văn Hậu luôn được nhiều chị em đặc biệt quan tâm. Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Anh Ốc) được xem là cô bạn gái của Văn Hậu được fan quan tâm nhất từ khi chàng cầu thủ nổi tiếng. Cô được dân mạng nhận xét là “xứng đôi vừa lứa” với em út của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hoàng Anh sinh năm 1998 và Văn Hậu sinh năm 1999, cách nhau 1 tuổi những cặp đôi này vẫn trông rất xứng đôi vừa lứa. Văn Hậu và Hoàng Anh cũng được fan ví là "cặp đôi đũa lệch" của bóng đá Việt Nam vì chiều cao chênh lệch. Từ khi công khai, cả hai người được dân mạng nhận xét là đôi trai tài, gái sắc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Có tình yêu lãng mạn song Văn Hậu - Hoàng Anh đã có nghi vấn rạn nứt vào thời điểm anh sang Hà Lan gia nhập CLB SC Heerenveen. Và đến hiện tại, khi Văn Hậu sánh đôi với Doãn Hải My thì tin đồn đó chính thức được xác nhận. Sau chuyện tình đẹp với bạn gái cũ Hoàng Anh, Doãn Hải My chính là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu ở hiện tại. Văn Hậu thậm chí không ngần ngại lên sân khấu để tặng hoa và ôm an ủi Hải My vì bỏ lỡ vương miện cao quý của Hoa hậu Việt Nam. Dù chưa chính thức lên tiếng về tin đồn nhưng thông qua nhiều hành động quan tâm của Văn Hậu đến Hải My đã khiến dân mạng dần hiểu rõ vấn đề. Sau tất cả, không ít người hy vọng bến đỗ cuối cùng của Văn Hậu sẽ là Doãn Hải My. Động thái này như khẳng định chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong mắt người hâm mộ. Dù vướng tin đồn tình cảm, nhưng cả hai đều từ chối trả lời báo chí khi được hỏi về vấn đề này. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24

Đoàn Văn Hậu được coi là một trong những gương mặt cực phẩm thuộc dàn cầu thủ nổi lên từ thời U23 Việt Nam năm 2018, và cho đến hiện tại chàng cầu thủ này vẫn chưa hết hot trên mạng xã hội. Sở hữu khả năng đá bóng thần sầu, chiều cao khủng, vẻ ngoài bảnh bao nên chuyện đời tư của Đoàn Văn Hậu luôn được nhiều chị em đặc biệt quan tâm. Nguyễn Hoàng Anh (Hoàng Anh Ốc) được xem là cô bạn gái của Văn Hậu được fan quan tâm nhất từ khi chàng cầu thủ nổi tiếng. Cô được dân mạng nhận xét là “xứng đôi vừa lứa” với em út của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hoàng Anh sinh năm 1998 và Văn Hậu sinh năm 1999, cách nhau 1 tuổi những cặp đôi này vẫn trông rất xứng đôi vừa lứa. Văn Hậu và Hoàng Anh cũng được fan ví là "cặp đôi đũa lệch" của bóng đá Việt Nam vì chiều cao chênh lệch. Từ khi công khai, cả hai người được dân mạng nhận xét là đôi trai tài, gái sắc và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ. Có tình yêu lãng mạn song Văn Hậu - Hoàng Anh đã có nghi vấn rạn nứt vào thời điểm anh sang Hà Lan gia nhập CLB SC Heerenveen. Và đến hiện tại, khi Văn Hậu sánh đôi với Doãn Hải My thì tin đồn đó chính thức được xác nhận. Sau chuyện tình đẹp với bạn gái cũ Hoàng Anh, Doãn Hải My chính là "bạn gái tin đồn" của Văn Hậu ở hiện tại. Văn Hậu thậm chí không ngần ngại lên sân khấu để tặng hoa và ôm an ủi Hải My vì bỏ lỡ vương miện cao quý của Hoa hậu Việt Nam. Dù chưa chính thức lên tiếng về tin đồn nhưng thông qua nhiều hành động quan tâm của Văn Hậu đến Hải My đã khiến dân mạng dần hiểu rõ vấn đề. Sau tất cả, không ít người hy vọng bến đỗ cuối cùng của Văn Hậu sẽ là Doãn Hải My. Động thái này như khẳng định chuyện tình cảm của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My trong mắt người hâm mộ. Dù vướng tin đồn tình cảm, nhưng cả hai đều từ chối trả lời báo chí khi được hỏi về vấn đề này. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Kế hoạch giải cứu cầu thủ Đoàn Văn Hậu - Nguồn: VTV24