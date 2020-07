Khoe body ở Monaco, Đoàn Văn Hậu bị soi điểm này trên cơ thể

Ngày 26/7, Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh trong chuyến du lịch tại biển Monte Carlo (Monaco). Cầu thủ sinh năm 1999 tạo dáng thoải mái và nở nụ cười tươi. Trong những bức ảnh ở Monaco của cầu thủ Đoàn Văn Hậu, nhiều fan thích thú khi lần đầu tiên nhìn thấy hình xăm ở ngực của hậu vệ 9X. Dòng chữ "Dream Chaser" (tạm dịch: kẻ theo đuổi giấc mơ) trước ngực cũng chính là biệt danh của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Trước đó, em út tuyển Việt Nam từng gây chú ý khi để lộ hình xăm ở cánh tay trong một buổi tập cùng đội bóng Hà Lan. Nếu chú ý kĩ, dân tình còn phát hiện thêm, Văn Hậu mới có hình xăm ở cổ với đôi cánh thiên thần mong ước bay cao, bay xa trong sự nghiệp. Không chỉ nhận nhiều bình luận khen ngợi bởi gương mặt điển trai, Văn Hậu khiến người theo dõi chú ý khi cởi trần, khoe thân hình cơ bắp, cơ bụng 6 múi. Từ nhiều tháng trước, do dịch bệnh, các hoạt động tập luyện và thi đấu của SC Heerenveen đều bị hủy bỏ. Không thể tham dự những buổi huấn luyện trên sân cỏ, Văn Hậu lên thời gian biểu cho các bài tập của đội bóng tại nhà riêng. So sánh thời điểm trước khi sang Hà Lan và hiện tại,Văn Hậu tăng 2 kg thành 82 kg. Cơ tay, bắp đùi, cơ bụng lộ nhiều múi cơ săn chắc, khỏe khoắn hơn. Tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước khi về nước, Văn Hậu đi thăm thú một số nơi tại Pháp. Tại trang cá nhân, cầu thủ quê Thái Bình vẫn liên tục cập nhật các hình ảnh tập luyện và gặp gỡ bạn bè trong những ngày còn ở châu Âu. Văn Hậu sẽ trở về Việt Nam trên chuyến bay mang số hiệu VN18 được khởi hành lúc 14h ngày 1/8 (giờ địa phương) từ Paris (Pháp). Chuyến bay này cũng chở 275 công dân Việt Nam khác, sẽ hạ cánh ở sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) lúc 6h35 ngày 2/8 (giờ Việt Nam). Mời quý độc giả xem video: Đoàn Văn Hậu "ngợp" trước lối chơi bóng nhanh và đòi hỏi cường độ cao tại Hà Lan - Nguồn: On Sport

