Văn Hậu ôm bạn gái tin đồn sau Hoa hậu Việt Nam 2020

Trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 diễn ra tối 20.11 tại TP.HCM, bên cạnh dàn người đẹp cùng các nghệ sĩ Việt tham dự, cầu thủ Đoàn Văn Hậu cũng bất ngờ xuất hiện, thu hút sự chú ý của truyền thông. Trước đó, chàng cầu thủ đã vướng tin đồn âm thầm hẹn hò với thí sinh d đã lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 Doãn Hải My. Sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 ngay lập tức thu hút sự chú ý. Tuy nhiên cầu thủ của Hà Nội FC không chia sẻ anh đến để cổ vũ thí sinh nào. Trong đêm chung kết, Doãn Hải My đã bật khóc nức nở khi tân hoa hậu và hai á hậu chụp ảnh cùng các nhà tài trợ trên sân khấu. Khi đêm chung kết khép lại, chàng hậu vệ sinh năm 1999 tiến thẳng về phía sân khấu để trao hoa cho thí sinh Doãn Hải My. Doãn Hải My là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2020, cô được đánh giá cao ở cả ngoại hình, trình độ học vấn và khả năng nói tiếng Anh lưu loát. Việc dừng lại ở top 10 khiến Hải My lộ rõ cảm xúc tiếc nuối. Anh chủ động ôm lấy người đẹp để an ủi khi cô không thể vào Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Hình ảnh này lại một lần nữa khiến cho fan hâm mộ thêm phần tin tưởng rằng chuyện tình cảm anh chàng và Doãn Hải My là thật. Mặc dù tin đồn tình cảm ngày càng rõ thế nhưng cả hai đều từ chối chia sẻ về chuyện này khi được truyền thông quan tâm. Sau khi chương trình kết thúc, Doãn Hải My khóc nức nở trong vòng tay của người thân và bạn bè. Sự xuất hiện của Đoàn Văn Hậu bên Hải My khiến đám đông vây quanh. Khoảnh khắc của đôi trai tài gái sắc nhanh chóng được ghi lại, củng cố tin đồn hẹn hò bấy lâu. Mời quý độc giả đón xem thêm video: NGUYỄN LÊ NGỌC THẢO "tự tin vượt qua những câu hỏi hóc búa" - Nguồn: YAN News

