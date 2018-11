HLV Park Hang-seo không hài lòng vì trọng tài AFF Cup 2018

Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Myanmar tại lượt trận thứ ba bảng AFF Cup 2018 đã kết thúc với tỷ số 0-0. Mặc dù đã hoàn thành mục tiêu có điểm trên sân khách nhưng HLV Park Hang-seo không thể vui mừng vì tổ trọng tài bắt chính của trận đấu. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, vào tới phòng họp báo, khi được hỏi về tình huống của Văn Toàn đưa bóng vào lưới của Myanmar ở phút thứ 77', HLV Park Hang-seo nhận xét chất lượng chuyên môn của trọng tài điều khiển trận đấu chưa thật sự tốt, các vị "vua áo đen" đã bỏ qua nhiều tình huống phạm lỗi và mắc một số sai lầm đáng trách khiến tuyển Việt Nam hòa vì thiếu may mắn. Cụ thể, HLV trưởng ĐTQG Việt Nam đã trả lời rằng: "“Tôi không hài lòng về trọng tài ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại băng hình để xem tình huống bị từ chối của Văn Toàn có đúng hay không. Tôi đứng trên sân không rõ tình huống nên sẽ phải xem lại". Ngay sau bàn thắng của Văn Toàn vào lưới Myanmar tại AFF Suzuki Cup 2018 không được công nhận, HLV Park Hang-seo đã phản ứng với trọng tài và bị trọng tài bàn nhắc nhở. Ông thầy người Hàn Quốc cố phân trần về tình huống bóng đá nhưng chỉ nhận lại sự lắc đầu của tổ trọng tài và kết cục hòa là điều mọi người đã thấy rõ. Bên cạnh công tác tổ chức trọng tài tại AFF Cup, HLV Park Hang-seo cũng không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ vì trong trận họ tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công để chuyển hóa thành bàn thắng. Cụ thể, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi cũng không hài lòng về màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi đã đưa nhiều cầu thủ tốt vào sân để giành trọn 3 điểm. Giờ thì Việt Nam chỉ xếp thứ hai trong bảng với 2 bàn ít hơn đối thủ. Trận cuối Việt Nam gặp Campuchia, còn Myanmar làm khách ở Malaysia. Chúng tôi cần hồi phục thật tốt, cố gắng giành 3 điểm trên sân nhà và vị trí nhất bảng". Bên cạnh việc không dứt điểm tốt của các học trò, HLV Park Hang-seo cũng cho rằng kết quả này để lại nỗi tiếc nuối lớn và đội tuyển Việt Nam thiếu một chút may mắn để có được 3 điểm trọn vẹn khi rời SVĐ Thuwanna. Ngày 21/11, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Các cầu thủ sẽ có 2 ngày nghỉ trước khi ra sân chơi trận cuối cùng với Campuchia hôm 24/11 tới tại sân Hàng Đẫy. Chỉ cần chiến thắng với tỷ số cách biệt trước đối thủ dưới cơ Campuchia, ĐT Việt Nam sẽ có vé vào vòng bán kết bất chấp kết quả của trận đấu giữa Myanmar và Malaysia thi đấu cùng giờ. Full Highlights Vietnam vs Myanmar 0-0 AFF CUP - Nguồn: Youtube

