Nhân tố “X” của HLV Park Hang-seo chọn trừng phạt Myanmar tại AFF Cup?

Ở lượt trận AFF Cup 2018 sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Myanmar. Dù được đánh giá cao hơn nhưng Myanmar là thử thách không hề nhỏ với đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Với tính chất quan trọng của cuộc đấu này, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tiếp tục sử dụng một "nhân tố X" để kết thúc trận đấu như vị trí của Phan Văn Đức ở trận đấu với Malaysia ở AFF Suzuki Cup 2018. "Nhân tố X" được nhắc đến trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam với Myanmar, người được nhắc tên chính là Nguyễn Văn Toàn - hung thần một thời với lứa Aung Thu. Công Phượng là cái tên bị NHM Malaysia ghét nhất, thì Văn Toàn cũng tạo ra điều tương tự với CĐV Myanmar. Lý do Văn Toàn bị các CĐV Myanmar vô cùng ghét bởi 5 lần gặp nhau gần nhất, tiền đạo cánh của đội tuyển Việt Nam đã ghi 4 bàn vào lưới Myanmar. Trong đó, Nguyễn Văn Toàn từng lập hat-trick vào lưới U19 Myanmar của Si Aung Thu, Aung Thu hay Mg Mg Soe... Ngoài ra, tiền đạo gốc Hải Dương còn góp mặt trong hai trận đấu Việt Nam thắng Myanmar đó là trận 2-1 tại AFF Cup 2016 và thắng lợi 4-1 tại M-150 Cup 2017 Với những con số kể trên, số 9 của ĐT Việt Nam đang là chân sút có duyên nhất với mảnh lưới của Myanmar. Ở hai lượt trận đầu tiên, Văn Toàn đã không được ra sân phút nào bởi HLV Park muốn cất nhân tố dự bị chiến lược này cho đối thủ phù hợp nhất. Tiền đạo gốc Hải Dương được đánh giá cao bởi khả năng xuyên phá, bứt tốc và tinh thần thi đấu nhiệt huyết. Ngoài bản năng sát thủ thì tốc độ và khả năng đeo bám bền bỉ của Văn Toàn sẽ giúp toàn đội dễ dàng hóa giải lối chơi áp sát và pressing của Myanmar. Liệu tất cả những lý do trên có đủ để HLV Park Hang-seo tin tưởng trao cho Văn Toàn suất đá chính ở trận đấu sắp tới với Myanmar tại AFF Cup 2018. Dự đoán tỷ số Myanmar vs Việt Nam - Nguồn: Youtube

