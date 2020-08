“Hi em” câu nói “gạ tình” CEO Người ấy là ai bỗng nổi nhất MXH

Mấy ngày qua, cư dân mạng chia sẻ rất nhiều câu nói "Hi em", chủ nhân của câu trend này - chàng CEO Matt Liu cũng thể hiện sự thích thú khi mình bỗng chốc sáng nhất MXH từ lúc nào không hay. "Hi em" chính là câu nói đang viral khủng khiếp trên MXH thời gian này. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn chưa thực sự biết được nguồn gốc của "Hi em" xuất phát từ đâu và đăng đàn lên MXH hỏi dân tình. Theo tìm hiểu, "Hi em" xuất phát từ scandal "bóc phốt" của một cô gái lạ mặt. Cô nàng đăng đàn lên cộng đồng và tố cáo chàng CEO Người ấy là ai có ý "gạ gẫm" cô nàng trước đó. Ở thời điểm này cặp đôi Hương Giang và Matt Liu vừa kết đôi và họ liên tục tung ra những bức ảnh đầy thân mật ngoài đời. Cụ thể, trên MXH cô gái này đã đăng tải bằng chứng về việc CEO Matt Liu "gạ gẫm" cô trên Tinder. Để chứng minh, cô gái đã đăng cả tin nhắn Matt gửi mình: "Hi em". Chân dung cô gái lạ mặt sau đó được cư dân mạng tìm ra. Tuy nhiên, thay vì được ủng hộ, chủ nhân bài "bóc phốt" lại bị cả cộng đồng chỉ trích nặng nề. Bởi đơn giản một câu chào không nói lên được việc Matt có ý đồ xấu với cô gái đó hay không. Chỉ vài giờ sau vụ "phốt" này, trên MXH nhiều người đã bắt trend cực nhanh viết lên dòng trạng thái từ "Hi em" như thể hiện một câu chào hỏi xã giao. Ở thời điểm hiện tại, câu nói này vẫn khiến cả cộng đồng tranh cãi nảy lửa về ý nghĩa của nó. Đồng thời cặp đôi Matt Liu và Hương Giang đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ cư dân mạng. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nam thần chuẩn Hàn đốn gục tim nữ chính bằng lời ngôn tình - Nguồn: Vie Channel - HTV2 [ RAP VIỆT Official ]

