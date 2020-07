Nữ chính Người ấy là ai tập 10 bất ngờ bị chê tơi tả

Tập 10 Người ấy là ai có sự tham gia của nữ chính Phương Linh và dàn cố vấn gồm Trúc Nhân, Quang Trung và Ali Hoàng Dương. Phương Linh tâm sự cô từng bị người yêu cũ phản bội vì vậy cô muốn tìm được chàng trai chung thủy, tinh tế và nắm bắt được tâm lý người khác. Bước vào vòng lộ diện, 5 chàng trai đều thể hiện tâm ý với nữ chính. Tuy vậy, Phương Linh quyết định loại Khắc Thế. Cuối cùng, Hoàng Tâm chính là chàng trai may mắn được cô nàng lựa chọn. Sau khi chương trình lên sóng, nữ chính Người ấy là ai này lại bị khán giả để lại nhiều bình luận đa số đều chê bai. Ngoài nhan sắc có thể do make up "dìm hàng" vốn gây tranh cãi bấy lâu nay thì Phương Linh còn bị lên án vì thái độ kênh kiệu, lạnh lùng và khó gần. Nhiều khán giả khi xem xong tập 10 đã để lại nhiều bình luận bày tỏ quan điểm không thể chấp nhận được thái độ của Phương Linh. "Bạn nữ chính ơi, em nên sống độc thân tốt hơn! Em thuộc tuýp phụ nữ bản lĩnh nhưng cảm giác em hông được ấm áp lắm" - một khán giả chia sẻ. Thậm chí không ít khán giản còn cảm thấy màn kết đôi của cô nàng với "cực phẩm" có tên Hoàng Tâm không thực sự thuyết phục. Các nhân vật tham gia gameshow hẹn hò này thường sẽ được "săn lùng" thông tin cá nhân sau khi chương trình lên sóng, tuy nhiên với Phương Linh không ai có thể tìm được Facebook của cô nàng. Bên cạnh công việc của 1 chuyên viên phân tích chiến lược kinh doanh, nữ chính Phương Linh còn có niềm đam mê bất tận với việc tập luyện thể dục thể thao. Ở ngoài đời thực, Phương Linh sở hữu ngoại hình cực chuẩn với số đo ba vòng bốc lửa. Chia sẻ trong Người ấy là ai, Phương Linh cho biết vì tính chất công việc nên cô có nhiều cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới và một trong số những chuyến đi đó Phương Linh đã gặp người yêu cũ - một Việt kiều Úc. Tuy nhiên sau khi hẹn hò, Phương Linh phát hiện bạn trai có người thứ 3, với tính cách cá tính, mạnh mẽ, cô không chấp nhận san sẻ tình yêu và quyết định chia tay. Mời quý độc giả đón xem thêm video Nữ chính khóc vì CHỌN LỰA SAI, gửi lời xin lỗi bạn gái SOÁI CA PHONG ĐỘ - Nguồn: Vie Channel - HTV2

