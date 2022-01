Hé lộ mức thu nhập đáng mơ của TikToker chuyên "ghé thăm nhà sao"

Sau thời gian ngắn xây dựng kênh TikTok, tài khoản của Đức Anh Phạm hiện đang có 4,5 triệu người theo dõi và hơn 45 triệu lượt xem. Đây là con số đáng mơ ước của rất nhiều TikToker mới nổi trong thời điểm hiện tại. Bên cạnh việc mang đến sự nổi tiếng, việc nhiều người theo dõi kênh TikTok cũng mang về cho Đức Anh khoản tiền không hề nhỏ. Mới đây Đức Anh vừa hé lộ về mức thu nhập của mình hàng tháng. Theo đó, nam TikToker cho biết giá cho một video quảng cáo trên kênh của Đức Anh là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đây chỉ là mức giá trung bình và có thể cao hơn tùy vào thương hiệu của sản phẩm. Một tháng, Đức Anh sẽ nhận khoảng 20 quảng cáo (tính theo mức cao nhất). Nếu tính theo mức giá trên thì anh chàng kiếm được khoảng 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng/tháng. Hiển nhiên, đây là mức thu nhập phù hợp với danh tiếng của Đức Anh khi được nhiều người biết tới như hiện tại. Đồng thời, để đạt yêu cầu đặt ra của các nhãn hàng, nam TikToker cũng phải tiêu tốn rất nhiều chất xám, sáng tạo nội dung cực kỳ chỉn chu. Đức Anh chia sẻ: "Để làm được điều này thì tháng đó chất xám phải bỏ ra, áp lực phải nhận về cũng không nhỏ chút nào. Lúc này các bạn phải làm việc với các nhãn hàng lớn và khi đó, việc các bạn đưa ra một kịch bản/idea bị sửa đến vài chục lần hay khi các bạn quay video xong cũng bị sửa mười mấy lần nữa là những việc bình thường". Đức Anh cũng cho biết thêm vốn dĩ tiền về túi là từ các nhãn hàng chứ không phải do đông người xem trên kênh TikTok. Anh cho biết mọi người cần xây dựng hình ảnh chỉn chu để có thể nâng tầm giá trị, sức ảnh hưởng của bản thân và nhận nhiều sản phẩm quảng cáo hơn. Phạm Đức Anh có gương mặt khá trẻ khiến nhiều người nghĩ rằng anh thuộc thế hệ GenZ nhưng trên thực tế, nam TikToker đã 28 tuổi. Hồi nhỏ, Đức Anh là một đứa trẻ nghèo, không biết mặt bố và sống cùng mẹ, bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ở vùng núi thuộc Ninh Bình. Nhớ về những ngày đó, chàng TikToker cho biết thêm gia đình anh phải làm rất nhiều việc nhưng chỉ nhận được mức lương 3 triệu đồng. Có lẽ ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ khi phú cho Đức Anh tài năng về nghệ thuật và lối nói chuyện duyên dáng. Sau khi bà ngoại mất, chàng trai người Ninh Bình quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội mới. Đức Anh tâm sự: "Tôi là "con nhà nghèo". Ngày vào Sài Gòn cách đây 3 năm tôi không có bất kỳ tài sản, tiền bạc hay mối quan hệ nào. Lúc đó trong người mà có 1 - 2 triệu là an tâm lắm rồi! Có đợt tôi còn không có tới 50.000 đồng trong tài khoản. Tôi phải nợ cước xe ôm để ăn no bữa trưa, còn bữa tối thì tính sau. Khó khăn là thế, nhưng cũng không bao giờ dám than vãn với gia đình. Lúc họ hàng ở quê gọi hỏi thăm: 'Dạo này làm ăn sao rồi, có tiết kiệm được đồng nào chưa?' thấy tủi thân lắm. Nhờ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, Đức Anh mới dần được khán giả công nhận và yêu thương. Đặc biệt, sau những đoạn clip đưa các nghệ sĩ hạng A trở thành cameo của mình, chàng TikToker càng trở nên nổi tiếng hơn.

Sau thời gian ngắn xây dựng kênh TikTok, tài khoản của Đức Anh Phạm hiện đang có 4,5 triệu người theo dõi và hơn 45 triệu lượt xem. Đây là con số đáng mơ ước của rất nhiều TikToker mới nổi trong thời điểm hiện tại. Bên cạnh việc mang đến sự nổi tiếng, việc nhiều người theo dõi kênh TikTok cũng mang về cho Đức Anh khoản tiền không hề nhỏ. Mới đây Đức Anh vừa hé lộ về mức thu nhập của mình hàng tháng. Theo đó, nam TikToker cho biết giá cho một video quảng cáo trên kênh của Đức Anh là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đây chỉ là mức giá trung bình và có thể cao hơn tùy vào thương hiệu của sản phẩm. Một tháng, Đức Anh sẽ nhận khoảng 20 quảng cáo (tính theo mức cao nhất). Nếu tính theo mức giá trên thì anh chàng kiếm được khoảng 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng/tháng. Hiển nhiên, đây là mức thu nhập phù hợp với danh tiếng của Đức Anh khi được nhiều người biết tới như hiện tại. Đồng thời, để đạt yêu cầu đặt ra của các nhãn hàng, nam TikToker cũng phải tiêu tốn rất nhiều chất xám, sáng tạo nội dung cực kỳ chỉn chu. Đức Anh chia sẻ: "Để làm được điều này thì tháng đó chất xám phải bỏ ra, áp lực phải nhận về cũng không nhỏ chút nào. Lúc này các bạn phải làm việc với các nhãn hàng lớn và khi đó, việc các bạn đưa ra một kịch bản/idea bị sửa đến vài chục lần hay khi các bạn quay video xong cũng bị sửa mười mấy lần nữa là những việc bình thường". Đức Anh cũng cho biết thêm vốn dĩ tiền về túi là từ các nhãn hàng chứ không phải do đông người xem trên kênh TikTok . Anh cho biết mọi người cần xây dựng hình ảnh chỉn chu để có thể nâng tầm giá trị, sức ảnh hưởng của bản thân và nhận nhiều sản phẩm quảng cáo hơn. Phạm Đức Anh có gương mặt khá trẻ khiến nhiều người nghĩ rằng anh thuộc thế hệ GenZ nhưng trên thực tế, nam TikToker đã 28 tuổi. Hồi nhỏ, Đức Anh là một đứa trẻ nghèo, không biết mặt bố và sống cùng mẹ, bà ngoại trong một căn nhà nhỏ ở vùng núi thuộc Ninh Bình. Nhớ về những ngày đó, chàng TikToker cho biết thêm gia đình anh phải làm rất nhiều việc nhưng chỉ nhận được mức lương 3 triệu đồng. Có lẽ ông trời không triệt đường sống của ai bao giờ khi phú cho Đức Anh tài năng về nghệ thuật và lối nói chuyện duyên dáng. Sau khi bà ngoại mất, chàng trai người Ninh Bình quyết định Nam tiến để tìm kiếm cơ hội mới. Đức Anh tâm sự: "Tôi là "con nhà nghèo". Ngày vào Sài Gòn cách đây 3 năm tôi không có bất kỳ tài sản, tiền bạc hay mối quan hệ nào. Lúc đó trong người mà có 1 - 2 triệu là an tâm lắm rồi! Có đợt tôi còn không có tới 50.000 đồng trong tài khoản. Tôi phải nợ cước xe ôm để ăn no bữa trưa, còn bữa tối thì tính sau. Khó khăn là thế, nhưng cũng không bao giờ dám than vãn với gia đình. Lúc họ hàng ở quê gọi hỏi thăm: 'Dạo này làm ăn sao rồi, có tiết kiệm được đồng nào chưa?' thấy tủi thân lắm. Nhờ không bỏ cuộc khi gặp khó khăn, Đức Anh mới dần được khán giả công nhận và yêu thương. Đặc biệt, sau những đoạn clip đưa các nghệ sĩ hạng A trở thành cameo của mình, chàng TikToker càng trở nên nổi tiếng hơn.