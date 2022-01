Nữ TikToker Việt bị netizen bóc mẽ nhan sắc thật qua “cam” thường

Nguyễn Bích Uyển My là nữ TikToker nổi tiếng khi sở hữu tài khoản 1,4 triệu người theo dõi. Trên trang TikTok của mình, Uyển My thường đăng tải các clip nhảy nhót, nhờ thân hình nóng bỏng, đường cong chuẩn đồng hồ cát nên cô nàng có sức hút mạnh mẽ. Mới đây, hot TikToker này bị cư dân mạng bóc mẽ nhan sắc thật sau khi xuất hiện tại một lễ trao giải giành cho các TikToker. Thay vì nhận về lời khen như trước, lần này cô nàng bất ngờ nhận được nhiều bình luận trái chiều về body của mình. Một số cư dân mạng cho rằng thân hình của nàng hot girl này quá khác so với những video cô tự đăng tải trước đây, đặc biệt là về độ thon và dài của đôi chân. Dưới bài đăng, không ít người hâm mộ trước đó tỏ ra thất vọng vì cho rằng cô nàng đã lạm dụng các ứng dụng chỉnh ảnh một cách quá đà. Thậm chí, có người còn dọa sẽ unfollow vì cảm thấy mình đã bị lừa dối suốt thời gian qua. "Trên TikTok chị ấy đẹp lắm mà, eo nhỏ và cao, sao giờ nhìn khác vậy?", "Thôi tôi chính thức unfollow cô này do cảm giác bị lừa!",...là những bình luận của netizen dành cho Uyển My sau khi cô bị bóc mẽ nhan sắc. Ngoài những lời chê cũng xuất hiện không ít bình luận tỏ ra đồng cảm với cô nàng. Họ cho rằng vì góc quay của cam thường nên chân không được dài như tự quay là điều dễ hiểu. Trong dàn hot girl TikTok hiện nay Nguyễn Bích Uyển My là cái tên không hề lạ lẫm với cả cộng đồng mạng. Cô nàng nổi tiếng bởi thân hình "đồng hồ cát", số đo 3 vòng chuẩn không cần chỉnh khiến nhiều người ao ước. Nhờ tài năng nhảy đẹp và body nóng bỏng, những video của cô thu hút hàng triệu lượt xem và thả tim, có video đến tận 9 triệu view. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

