Âu Hà My khoe ảnh lộ nội y kém duyên, netizen nhìn “nóng mắt“

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Trọng Hưng, cuộc sống hiện tại của nữ giảng viên Âu Hà My đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Làm cô giáo nhưng nữ giảng viên Hà Nội lại có gu thời trang khá phóng khoáng. Trên Facebook, cô nàng thường xuyên chia sẻ hình ảnh khi ăn mặc mát mẻ, ngắn cũn, lúc lại bó sát,... khoe triệt để lợi thế hình thể 3 vòng chuẩn chỉ. Mới đây, Âu Hà My lại khiến cư dân mạng xốn xang trong bộ ảnh chào tháng 11. Bộ ảnh này nữ giảng viên Âu Hà My mặc một chiếc chân váy xòe trên đầu gối, kết hợp cùng áo ngắn cũn lại còn trễ nải. Tuy nhiên điều khiến ai cũng "nóng mắt" chính là chi tiết để lộ nội y kém duyên. Được biết, đây là chi tiết cố tình mà nữ giảng viên tạo ra trong bộ ảnh. Trong một clip hậu trường cho thấy Âu Hà My chủ động kéo áo xuống quá vai dẫn đến lộ nội y. Bộ ảnh mới của Âu Hà My được khen ngợi bởi nhan sắc cô nàng nổi bật hơn hẳn sau lùm xùm ly hôn. Dưới bài viết, Âu Hà My nhận được rất nhiều lời ngợi khen nhan sắc. Song là cô giáo một số cho rằng nữ giảng viên nên tiết chế hơn. Âu Hà My từng nhiều lần bị lên án về phong cách ăn mặc gợi cảm. Vì là giảng viên nên mỗi lần xuất hiện trên MXH bề ngoài của cô luôn được chú ý. Cô giáo hot girl Âu Hà My ngày càng lên hương về nhan sắc, vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm như xưa. Là cô giáo nhưng Âu Hà My không ngại thể hiện mình với những bộ cánh gợi cảm, có đôi chút hở bạo. Trái ngược với vẻ thuỳ mị, kín đáo trên giảng đường đại học, ngoài đời, Âu Hà My là người có phong cách khá bốc lửa. Có học thức, có kinh tế, lại sở hữu visual khá sáng lẫn body hoàn hảo nhưng tiếc là cô lại thiếu may mắn trong chuyện tình cảm. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: Saostar

