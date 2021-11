Hậu chia tay, bạn trai "chị Google" bất ngờ có động thái lạ

Mới đây, netizen đều không khỏi ngỡ ngàng khi " chị Google" Việt Phương Thoa và bạn trai lâu năm là Chí Thành bất ngờ công khai chia tay. Về phía nhân vật "giả giọng chị Google" cho biế ttình yêu và hôn nhân là 2 chuyện khác nhau: "Tình yêu của em cứ lớn dần và trưởng thành, nhưng cũng chính sự trưởng thành đó đã kết thúc 1 mối tình". Về phía Chí Thành, anh cho biết mặc dù đã khóc lóc, níu kéo nhưng không thể cứu vãn được cuộc tình với "em gái chị Google" nên cũng đã quyết định buông tay. Mới đây trên trang cá nhân của mình, bạn trai cũ của Việt Phương Thoa bất ngờ đăng story đạo lý hậu vài ngày chia tay. Theo đó, Chí Thành đã đăng bức ảnh selfie của anh, phía sau là hậu trường của một buổi ghi hình. Vốn là một diễn viên vậy nên không khó để nhận ra Chí Thành đã gác lại những lùm xùm chuyện tình cảm, "vào việc" trở lại. Bên cạnh đó, Chí Thành cũng không quên viết một tràng những dòng đạo lý trên story của mình. Cụ thể, bạn gái của Việt Phương Thoa có viết: "Sự may mắn luôn được đánh đổi bằng một thứ gì đó của chính mình. Nên đừng trông mong gì cả, giữ tâm vững chãi lòng an yên điều tươi đẹp tự khắc đến." Đọc story của Chí Thành xong, nhiều người mơ hồ nghĩ có khi nào anh nói chia tay xong thì anh gặp... may mắn hay không? Ngoài story trở lại công việc ở trên, Chí Thành cũng comeback đường đua rèn dũa body. Anh khoe trên trang cá nhân của mình rằng đã có lại body chuẩn slimfit như xưa sau 1 tháng (đúng bằng quãng thời gian anh và Việt Phương Thoa chia tay). Cụ thể, chàng người yêu cũ của "chị Google" có viết: "Ơn giời sau một tháng ăn kiêng tập sương sương thì đã có body chuẩn slimfit nhẹ ký - vừa cơ - đủ nước - đủ muối - mỡ 11%. Muscle quá chăm tốn tiền lắm. Vậy hạnh phúc rồi". Mời độc giả xem video: Đọ Mặt Mộc Sao Nữ Sinh Năm 1989: MIDU, "QUỲNH BÚP BÊ" Đẹp Đến Đỉnh Cao - Nguồn: YAN News

