Cười đau bụng với loạt biển quảng cáo bá đạo "made by" chị Google

Thời gian gần đây hình ảnh những tấm biển bị dịch sai nghĩa đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người đã chia sẻ loạt những bức ảnh được cho là "tai nạn nghề nghiệp" của những người làm công tác in ấn bảng biển khi họ quá lạm dụng vào "chị Google". Từ những tấm biển quảng cáo, biển order đồ ăn, thậm chí cả biển treo trong trường học cũng bị dịch thuật sang tiếng Anh quá ẩu khiến cư dân mạng chết cười. Đặc biệt ở các menu đồ ăn, nhiều chủ cửa hàng đã đã phải dịch những món ăn của mình sang tiếng Anh để thu hút khách nước ngoài, tuy nhiên lại có tính gây hài cực mạnh. Việc sử dụng tiếng Anh để miêu tả những món ăn thật buồn cười và nhiều chủ quán tại Việt Nam do vốn tiếng Anh hạn hẹp nên đã để lộ ra sự sơ hở. Từ Ink trong tiếng Anh có nghĩa là mực viết nhưng khi về Việt Nam nó được chuyển hóa thành con mực. Đậu Rán thì sẽ được chuyển thành Snake (con rắn). Rất nhiều những trường hợp dở khóc, dở cười với các quyển thực đơn được dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Anh. Cũng vì quá lạm dụng Goolge dịch nên có nhiều câu trên các biển hiệu khi được dịch sang sai nghĩa hoặc sai ngữ pháp. Vào uống trà là "có vợ" luôn nè các bác! Biển hiệu giặt là khiến người qua đường hoang mang. Món "Get away from me" đúng là thách thức mọi khả năng ngôn ngữ của bạn. Hẳn là "Of la" chứ không phải ốp la nha! Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sài Gòn - TP.HCM đẹp hoài cổ qua những tấm biển hiệu vẽ tay- Nguồn: VTV24

Thời gian gần đây hình ảnh những tấm biển bị dịch sai nghĩa đang trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cư dân mạng. Nhiều người đã chia sẻ loạt những bức ảnh được cho là "tai nạn nghề nghiệp" của những người làm công tác in ấn bảng biển khi họ quá lạm dụng vào "chị Google". Từ những tấm biển quảng cáo , biển order đồ ăn, thậm chí cả biển treo trong trường học cũng bị dịch thuật sang tiếng Anh quá ẩu khiến cư dân mạng chết cười. Đặc biệt ở các menu đồ ăn, nhiều chủ cửa hàng đã đã phải dịch những món ăn của mình sang tiếng Anh để thu hút khách nước ngoài, tuy nhiên lại có tính gây hài cực mạnh. Việc sử dụng tiếng Anh để miêu tả những món ăn thật buồn cười và nhiều chủ quán tại Việt Nam do vốn tiếng Anh hạn hẹp nên đã để lộ ra sự sơ hở. Từ Ink trong tiếng Anh có nghĩa là mực viết nhưng khi về Việt Nam nó được chuyển hóa thành con mực. Đậu Rán thì sẽ được chuyển thành Snake (con rắn). Rất nhiều những trường hợp dở khóc, dở cười với các quyển thực đơn được dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Anh. Cũng vì quá lạm dụng Goolge dịch nên có nhiều câu trên các biển hiệu khi được dịch sang sai nghĩa hoặc sai ngữ pháp. Vào uống trà là "có vợ" luôn nè các bác! Biển hiệu giặt là khiến người qua đường hoang mang. Món "Get away from me" đúng là thách thức mọi khả năng ngôn ngữ của bạn. Hẳn là "Of la" chứ không phải ốp la nha! Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Sài Gòn - TP.HCM đẹp hoài cổ qua những tấm biển hiệu vẽ tay- Nguồn: VTV24