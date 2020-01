Hàng phòng ngự quá yếu, CĐM than nhớ đội hình U23 Việt Nam Thường Châu

Tối 13/1, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra trong sự chờ đợi của người hâm mộ. Thế nhưng trong suốt hơn 90 phút, các học trò của HLV Park Hang-seo không có một pha dứt điểm nào ra nét. Hàng thủ thi đấu quá lỏng lẻo nên Đình Trọng vào sân sớm hơn hẳn trận trước. Có thể nói anh chàng là điểm sáng duy nhất trong đội hình khi tạo ra một sự yên tâm nhất định cho người hâm mộ. Không biết do cái bóng Thường Châu quá lớn hay do các cầu thủ U23 Việt Nam lứa này thi đấu không tốt mà sau khi kết thúc trận đấu, người hâm mộ bắt đầu than trời, kêu những cái tên đây 2 năm đã làm nên kỳ tích tại VCK U23 Châu Á như Đức Huy, Văn Đức, Văn Thanh, Công Phượng,.... Theo người hâm mộ, nếu như hàng phòng ngự tại Thường Châu cách đây 2 năm gồm Xuân Mạnh, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Thanh,...mang đến cho người hâm mộ một sự yên tâm tuyệt đối thì Việt Anh, Tấn Tài lại khiến người xem hốt hoảng, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào màn hình TV. Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng cặp chạy cánh của đội tuyển U23 Việt Nam khiến họ chỉ muốn đem đi...chiên bơ. Chứng kiến các hậu vệ cánh chơi quá lỏng mới hiểu được Văn Hậu, Trọng Hoàng có lối đá đẳng cấp hơn hẳn. Không có sự cống hiến Văn Hậu tại VCK U23 Châu Á năm nay là sự mất mát cực kỳ lớn. Hàng phòng ngự của U23 Jordan kèm quá chặt khiến cộng đồng mạng nhớ da diết Công Phượng, người chuyên kiếm những pha đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, việc Quang Hải phải cân cả tuyến giữa cũng gây tranh cãi. Đức Chiến là cầu thủ bị "ném đá" nhiều nhất sau trận U23 Việt Nam - U23 Jordan. Anh chàng được nhận xét là đánh chặn tốt nhưng không có khả năng chuyền bóng, chuyên mang cơ hội tới chân đội bạn. Lứa U23 Việt Nam năm nay được cho rằng khó vượt qua vòng bảng và sẽ không thể có một Thường Châu thứ 2 bởi đá thiếu nét. Hoà 0-0 trước U23 Jordan đã là quá may mắn đối với các cầu thủ. Việc Đức Chiến thi đấu không tốt khiến nhiều người tò mò rằng tại sao HLV Park Hang-seo không sử dụng Triệu Việt Hưng? Mặc dù cầu thủ của CLB HAGL thi đấu không thật sự xuất sắc nhưng lại có đường chuyền bóng khá sáng, hơn hẳn Đức Chiến. Hồ Tấn Tài cũng là cái tên được nhắc đến nhiều sau trận hoà trước U23 Jordan bởi những tình huống sút bóng ra ngoài biên cực kỳ khó hiểu. Người hâm mộ nhận định nếu cứ tiếp tục duy trì lối đá này thì việc thắng U23 Triều Tiên với 2 bàn cách biệt là rất khó. Xem thêm clip: Quả sút phạt của Quang Hải 19 trận chung kết VIỆT NAM-Uzbekistan 2018 Hiệp 1 rất đảng cấp - Nguồn: Youtube

