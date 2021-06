Hàng loạt cây “phản chủ” khiến các tài xế phải “khóc ròng“

Mới đây, câu chuyện về cây "phản chủ" nhà Phượng Chanel khiến xế hộp của nữ đại gia vỡ kính đã gây chú ý lớn trên MXH. Cây xoài "phản chủ" này được Phượng Chanel quay clip khoe với cư dân mạng, nó có ngay trong biệt thự nhà cô. Đây là loài quả đặc biệt được nhiều người yêu thích trong mùa hè. Tuy nhiên, đến cuối đoạn clip, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan khiến mọi người ngỡ ngàng đến buồn cười khi cây xoài "phản chủ" rơi trúng chiếc ô tô trị giá 2 tỷ đồng đang để ở dưới. Chẳng ai nghĩ rằng trái xoài rơi nặng đến mức làm hỏng hết phần kính phía sau ô tô như thế này. Gia chủ có lẽ sẽ phải "khóc ròng" khi trồng nhầm cây xoài "phản chủ" như vậy. Đã có không ít trường hợp nhận về loạt "tai bay vạ gió" với những loài cây "phản chủ" bất ngờ, khiến nhiều chủ xe khóc ròng và nhận về cái kết... mất tiền. Lỗi tại quả xoài khiến chiếc xe ô tô bị bể cả kính. Một chiếc xe khác cũng bị nứt kính do xoài rụng. Ngoài trái xoài, nhiều loại quả mọc bên đường cũng trở thành lý do để nhiều xe đỗ ngay dưới gốc cây bị vỡ kính, móp khung hay thậm chí bị chọc thủng xe. Một loại quả cũng nguy hiểm không kém đó là mít. Sức nặng của quả dừa cũng không kém, một khi xe bị rơi trúng chắc chắn sẽ vỡ kính. Nhiều người cho rằng do chủ xe đỗ xe mà không chú ý nên không thể bắt đền ai được và khuyến cáo mọi người để xe nên tránh dưới những tán cây có quả. Hiện những hình ảnh này vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Bị CSGT nhắc nhở, nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường thách thức - Nguồn: VTV24

Mới đây, câu chuyện về cây "phản chủ" nhà Phượng Chanel khiến xế hộp của nữ đại gia vỡ kính đã gây chú ý lớn trên MXH. Cây xoài "phản chủ" này được Phượng Chanel quay clip khoe với cư dân mạng, nó có ngay trong biệt thự nhà cô. Đây là loài quả đặc biệt được nhiều người yêu thích trong mùa hè. Tuy nhiên, đến cuối đoạn clip, vợ cũ Quách Ngọc Ngoan khiến mọi người ngỡ ngàng đến buồn cười khi cây xoài "phản chủ" rơi trúng chiếc ô tô trị giá 2 tỷ đồng đang để ở dưới. Chẳng ai nghĩ rằng trái xoài rơi nặng đến mức làm hỏng hết phần kính phía sau ô tô như thế này. Gia chủ có lẽ sẽ phải "khóc ròng" khi trồng nhầm cây xoài "phản chủ" như vậy. Đã có không ít trường hợp nhận về loạt "tai bay vạ gió" với những loài cây "phản chủ" bất ngờ, khiến nhiều chủ xe khóc ròng và nhận về cái kết... mất tiền. Lỗi tại quả xoài khiến chiếc xe ô tô bị bể cả kính. Một chiếc xe khác cũng bị nứt kính do xoài rụng. Ngoài trái xoài, nhiều loại quả mọc bên đường cũng trở thành lý do để nhiều xe đỗ ngay dưới gốc cây bị vỡ kính, móp khung hay thậm chí bị chọc thủng xe. Một loại quả cũng nguy hiểm không kém đó là mít. Sức nặng của quả dừa cũng không kém, một khi xe bị rơi trúng chắc chắn sẽ vỡ kính. Nhiều người cho rằng do chủ xe đỗ xe mà không chú ý nên không thể bắt đền ai được và khuyến cáo mọi người để xe nên tránh dưới những tán cây có quả. Hiện những hình ảnh này vẫn đang gây được sự chú ý trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Bị CSGT nhắc nhở, nữ tài xế đỗ xe chắn ngang đường thách thức - Nguồn: VTV24