Cây xoài “phản chủ” nhất Việt Nam khiến netizen cười thích thú

Mới đây, trên MXH xuất hiện một cây xoài "phản chủ" khiến không ít người thích thú. Theo đoạn clip một cô gái chia sẻ, cây xoài nhà hàng xóm đến ngày ra quả nhưng những quả xoài "siêu to khổng lồ" lại treo lủng lẳng gần ban công nhà cô. Cá biệt hơn, có 1 quả xoài còn "nằm chình ình" ngay ban công khiến cô gái không thể cầm lòng được. Chứng kiến cảnh tượng này cô gái liền quay clip lại và đăng lên TikTok, còn không quên đính kèm dòng caption hỏi han cộng đồng mạng: "Có nên giữ danh hiệu hàng xóm tốt không, chứ thèm quá?!".Cây xoài "phản chủ" mọc trĩu quả và trái nào trái nấy cũng siêu to và treo hết sang nhà hàng xóm khiến nhiều người không kìm lòng nổi. Ai trồng cây cũng đều mong đến ngày hái quả, tuy nhiên trong một số trường hợp thì những trái ngọt này lại không nghe chủ, khi những cành nhiều quả nhất lại vươn sang nhà hàng xóm. Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip ai cũng rất ghen tị, cho rằng cô gái quả là may mắn vì được hưởng ké những quả xoài thơm ngon. Trước đó đã xuất hiện nhiều loài cây ăn quả "phản chủ" khác khiến cư dân mạng cười thích thú. Sau khi loạt ảnh những cây ăn quả mọc "trái khoáy" được đăng tải nhiều dân mạng để lại bình luận vô cùng hài hước. Cả bụi chuối mới có một buồng mà hàng xóm hưởng cả thì chủ nhà chắc sẽ đau lòng lắm. Buồng chuối "kém ngoan" khi không yên phận ở nhà chủ mà lại thích "định cư" sang nhà hàng xóm. Cũng là hàng rào đấy nhưng mà mít "phản chủ" từ lúc ra quả hướng ra ngoài để cho cả xóm hưởng. Trồng cây ăn quả mong đến ngày quả chín nhưng khi chính cái cây tay mình trồng, tay mình chăm bón lại chỉa sang nhà hàng xóm là điều chẳng chủ nhà nào muốn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Hoang mang quy trình làm ra một bịch xoài "siêu xanh" - Nguồn: VTV24

Mới đây, trên MXH xuất hiện một cây xoài "phản chủ" khiến không ít người thích thú. Theo đoạn clip một cô gái chia sẻ, cây xoài nhà hàng xóm đến ngày ra quả nhưng những quả xoài "siêu to khổng lồ" lại treo lủng lẳng gần ban công nhà cô. Cá biệt hơn, có 1 quả xoài còn "nằm chình ình" ngay ban công khiến cô gái không thể cầm lòng được. Chứng kiến cảnh tượng này cô gái liền quay clip lại và đăng lên TikTok, còn không quên đính kèm dòng caption hỏi han cộng đồng mạng: "Có nên giữ danh hiệu hàng xóm tốt không, chứ thèm quá?!". Cây xoài "phản chủ" mọc trĩu quả và trái nào trái nấy cũng siêu to và treo hết sang nhà hàng xóm khiến nhiều người không kìm lòng nổi. Ai trồng cây cũng đều mong đến ngày hái quả, tuy nhiên trong một số trường hợp thì những trái ngọt này lại không nghe chủ, khi những cành nhiều quả nhất lại vươn sang nhà hàng xóm. Cư dân mạng sau khi xem xong đoạn clip ai cũng rất ghen tị, cho rằng cô gái quả là may mắn vì được hưởng ké những quả xoài thơm ngon. Trước đó đã xuất hiện nhiều loài cây ăn quả "phản chủ" khác khiến cư dân mạng cười thích thú. Sau khi loạt ảnh những cây ăn quả mọc "trái khoáy" được đăng tải nhiều dân mạng để lại bình luận vô cùng hài hước. Cả bụi chuối mới có một buồng mà hàng xóm hưởng cả thì chủ nhà chắc sẽ đau lòng lắm. Buồng chuối "kém ngoan" khi không yên phận ở nhà chủ mà lại thích "định cư" sang nhà hàng xóm. Cũng là hàng rào đấy nhưng mà mít "phản chủ" từ lúc ra quả hướng ra ngoài để cho cả xóm hưởng. Trồng cây ăn quả mong đến ngày quả chín nhưng khi chính cái cây tay mình trồng, tay mình chăm bón lại chỉa sang nhà hàng xóm là điều chẳng chủ nhà nào muốn. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Hoang mang quy trình làm ra một bịch xoài "siêu xanh" - Nguồn: VTV24