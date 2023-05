Hai người tắm ở Hồ Gươm: Đưa tin “fake”, bị phạt sao?

Thực tế trước đó có khá nhiều trường hợp người dùng mạng bị xử phạt vì đăng tải thông tin sai sự thật để câu "like". Điển hình là vụ việc TikToker Hoàng Minh đăng tải video nói xấu và nói sai sự thật về người miền Trung, sau đó anh chàng bị phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng phạt 10 triệu đồng.

Hay trước đó, Trần Văn Duy hay còn được dân mạng biết đến với tên Duy Nến chủ của kênh YouTube Hà Nội Phố chuyên đăng các video về đề tài ẩm thực đã bị xử phạt do có hành vi "cung cấp thông tin sai sự thật".