Điểm check in nổi tiếng và hành động thiếu ý thức của giới trẻ

Vừa qua, dân tình không ngừng xôn xao bàn tán trước thông tin "hẻm Hàn Quốc" - một trong những địa điểm check in nổi tiếng được giới trẻ yêu thích tại TP.HCM - treo biển cấm chụp hình vì hành động gây ồn ào của các bạn trẻ. Sau khi được nhiều người biết đến bởi khung cảnh giống Hàn Quốc, không ít bạn trẻ kéo đến "hẻm Hàn Quốc", gây ồn ào đến cuộc sống của người dân xung quanh. Dù đã gắn biển "không gây ồn ào" nhưng nhiều người đến đây vẫn không giữ ý thức. Thời gian đông người nhất thường là sau 15 giờ, có lúc đỉnh điểm xuất hiện cả trăm người, từng nhóm lại thay phiên nhau tạo dáng, chỉnh ảnh. Trong số đó có không ít người hành động vô ý thức, cũng bởi vậy nên cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng không nhỏ. Để có những bức ảnh câu like, nhiều bạn trẻ bất chấp biển cẩm và thậm chí có hành động lố bịch, phản cảm gây ảnh hưởng không chỉ đến người khác mà làm mất đi vẻ đẹp yên bình, xinh đẹp vốn có của các điểm check in nổi tiếng. Bức tường vàng tiệm bánh Cối xay gió nổi tiếng tại Đà Lạt từng phải "đau buồn" vì ý thức kém của giới trẻ. Có du khách đã vẽ bậy hình cá khổng lồ khiến nhiều người không khỏi bức xúc. Theo đó, chỉ sau một đêm, địa điểm giới trẻ thường check in khi đến "thành phố ngàn hoa" đã không còn nguyên vẹn. Thậm chí, quảng trường Lâm Viên - nơi được mệnh danh là trái tim của thành phố Đà Lạt - cũng không thoát khỏi sự "sáng tạo không đúng lúc, đúng chỗ" của một bộ phận người có hành động phản cảm, ý thức kém. Cư dân mạng từng dậy sóng trước hình ảnh một người đàn ông ngang nhiên cầm bút vẽ bậy lên biểu tượng bàn tay nâng đỡ Cầu Vàng trên đỉnh Bà Nà - Đà Nẵng. Dòng chữ vô ý thức của một cặp đôi trên tượng đá Fansipan khiến dư luận bức xúc hồi tháng 3/2019. Những thân cây ở Thung lũng tình yêu Đà Lạt từng bị khắc chi chít chữ. Nội dung chủ yếu vẫn là những câu từ mùi mẫn như "Nam yêu Trang" hay "Tài Thuận yêu Ngọc"... Hành động vô ý thức ở những điểm du lịch này không mới nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến nhiều người bức xúc. Để có được những bức ảnh ưng ý, nhiều bạn trẻ đã hủy hoại cảnh quan, môi trường xung quanh. "Check in, sống ảo" không phải là việc làm sai trái. Tuy nhiên, dù ở đâu, làm gì cũng phải tuân thủ quy định nơi đó, tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ảnh: Tổng hợp

