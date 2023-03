Hài hước outfit đi Đà Lạt “chuẩn các cụ” của hội chị em

Một nhóm bạn đã làm nhiều người phải ôm bụng cười khi chọn phong cách hoàn toàn "bá đạo", nếu không muốn nói là độc nhất vô nhị từ trước đến nay khi đến du lịch Đà Lạt. Thay vì check in Đà Lạt theo cách thông thường là ăn mặc trang phục sang chảnh, nàng thơ dịu dàng thì nhóm bạn này lại lựa chọn bộ quần áo của các cụ bà, nhiều màu sắc cực độc đáo. Bộ trang phục với chất liệu máy lạnh đặc trưng của các bà, các mẹ hay mặc ở nhà được hội chị em này làm outfit check in tại nhiều địa điểm hot ở Đà Lạt. Mọi địa điểm được cho là đáng đến nhất Đà Lạt đều được nhóm bạn check - in, nhưng khác biệt là không phải trong những bộ cánh lồng lộn, chất lừ được chuẩn bị kỹ lưỡng mà là trong những bộ quần áo "già chát" này. Bên cạnh đó hội chị em còn sắm đồng phục đôi dép nhựa màu tím mộng mơ, kết hợp với bộ quần áo đủ màu sắc bất ngờ hoá thành các cụ bà trong truyền thuyết.Du lịch Đà Lạt đã quá quen với hình ảnh xúng xính, style chất ngời ngời của khách du lịch, vậy nên khi bộ ảnh này được chia sẻ lên MXH đã thu hút sự chú ý cực lớn. Những hình ảnh hội bạn thân check - in khắp Đà Lạt trong chiếc chăn đã gây sốt cộng đồng mạng bởi sự lầy lội siêu đáng yêu. Hài hước hơn nữa, các cô gái này còn thả những dáng đứng nghiêng ngả, chuẩn thần thái của các cụ, các mẹ khiến người xem hiểu được rõ hơn về chủ đề mà họ lựa chọn trong chuyến du lịch này. Ảnh: Tổng hợp

