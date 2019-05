Trở về “Thời đạn bom” trong bộ ảnh kỷ yếu của học sinh Hà Nội

Tháng 4, tháng 5 như hiện tại là những ngày của những bộ ảnh kiỷ yếu cuối cấp vào mùa rộn ràng nhất. Nếu trước đây, kỷ yếu chỉ là những bức ảnh đơn thuần thì càng về sau này, kỉ yếu lại càng được đầu tư thành những album có ý tưởng, có nội dung, có câu chuyện hơn. Mới đây, một lớp học ở Hà Nội lại khiến cả CĐM trố mắt trầm trồ khi một lần "chơi lớn", quyết định dùng chiến tranh lịch sử để làm ý tưởng cho bộ ảnh kiỷ yếu tại hiện thời bom đạn của lớp mình. Các thành viên bộ ảnh kỷ yếu độc đáo đều hóa thân thành người lính, tái hiện lại các hoạt cảnh của thời chiến như hành quân, bắn súng, ném bóm, chạy đạn… Trong bộ ảnh kỷ yếu tại hiện chiến tranh của mình, trang phục được các bạn học sinh đầu tư chỉn chu, bối cảnh được hậu kì hoành tráng, những bức ảnh không chỉ là kỉ niệm :có một không hai". Theo nhiều người nhận xét, bộ ảnh tạo ra được những cảm xúc mạnh mẽ đối với người xem về các "lát cắt" lịch sử của nước nhà. Chủ nhân của bộ ảnh này là lớp 12A10, trường THPT Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bộ ảnh sau khi đăng tải vài giờ đã nhanh chóng nhận hơn 7.000 lượt like và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Việc được nhiều người quan tâm khiến các thành viên của lớp vừa vui, vừa cảm thấy bất ngờ. Nói về ý tưởng ra đời concept này, Nghiêm Tiệp – một nam sinh của lớp bật mí: "Vì giáo viên chủ nhiệm lớp mình dạy sử nên chúng mình cũng muốn kỷ yếu có một sự liên kết giữa cô trò. Thêm nữa, lớp em cũng thấy rất ý nghĩa khi tái hiện lại chiến tranh trong thời bình, vì lớp chụp đúng dịp 30/4 – 1/5". Kỉ niệm đáng nhớ nhất ngày hôm thực hiện bộ ảnh kỷ yếu đó là trận mưa vào lúc giữa ngày. Từ sáng đến chiều, thời tiết rất là ủng hộ lớp, nhưng đến tầm 3 giờ chiều thì bỗng có cơn mưa rất to, kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Chứng kiến trận mưa này, các thành viên trong lớp cũng "khóc ròng" vì sợ trời tối không chụp được nữa, nhưng may sao, khi mưa xong, bầu trời lại chuyển sang rất trong, rất đẹp.

Tháng 4, tháng 5 như hiện tại là những ngày của những bộ ảnh kiỷ yếu cuối cấp vào mùa rộn ràng nhất. Nếu trước đây, kỷ yếu chỉ là những bức ảnh đơn thuần thì càng về sau này, kỉ yếu lại càng được đầu tư thành những album có ý tưởng, có nội dung, có câu chuyện hơn. Mới đây, một lớp học ở Hà Nội lại khiến cả CĐM trố mắt trầm trồ khi một lần "chơi lớn", quyết định dùng chiến tranh lịch sử để làm ý tưởng cho bộ ảnh kiỷ yếu tại hiện thời bom đạn của lớp mình. Các thành viên bộ ảnh kỷ yếu độc đáo đều hóa thân thành người lính, tái hiện lại các hoạt cảnh của thời chiến như hành quân, bắn súng, ném bóm, chạy đạn… Trong bộ ảnh kỷ yếu tại hiện chiến tranh của mình, trang phục được các bạn học sinh đầu tư chỉn chu, bối cảnh được hậu kì hoành tráng, những bức ảnh không chỉ là kỉ niệm :có một không hai". Theo nhiều người nhận xét, bộ ảnh tạo ra được những cảm xúc mạnh mẽ đối với người xem về các "lát cắt" lịch sử của nước nhà. Chủ nhân của bộ ảnh này là lớp 12A10, trường THPT Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Bộ ảnh sau khi đăng tải vài giờ đã nhanh chóng nhận hơn 7.000 lượt like và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Việc được nhiều người quan tâm khiến các thành viên của lớp vừa vui, vừa cảm thấy bất ngờ. Nói về ý tưởng ra đời concept này, Nghiêm Tiệp – một nam sinh của lớp bật mí: "Vì giáo viên chủ nhiệm lớp mình dạy sử nên chúng mình cũng muốn kỷ yếu có một sự liên kết giữa cô trò. Thêm nữa, lớp em cũng thấy rất ý nghĩa khi tái hiện lại chiến tranh trong thời bình, vì lớp chụp đúng dịp 30/4 – 1/5". Kỉ niệm đáng nhớ nhất ngày hôm thực hiện bộ ảnh kỷ yếu đó là trận mưa vào lúc giữa ngày. Từ sáng đến chiều, thời tiết rất là ủng hộ lớp, nhưng đến tầm 3 giờ chiều thì bỗng có cơn mưa rất to, kéo dài đến 2 giờ đồng hồ. Chứng kiến trận mưa này, các thành viên trong lớp cũng "khóc ròng" vì sợ trời tối không chụp được nữa, nhưng may sao, khi mưa xong, bầu trời lại chuyển sang rất trong, rất đẹp.