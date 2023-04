Góc check in Đà Lạt đổi diện mạo, netizen cảm xúc lẫn lộn

Chợ Đà Lạt vốn dĩ là địa điểm check in của du khách mỗi khi đến thành phố ngàn hoa. Ảnh: Phạm Yến Phương Tại chợ Đà Lạt, có một góc chụp ảnh được xem như "huyền thoại" là cây cầu đi thẳng vào bên trong chợ, background phía sau là những mái nhà, mây trời và cảnh người dân tấp nập mua bán bên dưới. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi Tuy nhiên mới đây điểm check in Đà Lạt này xuất hiện "vật thể lạ", diện mạo của nó cũng thay đổi theo. Ảnh: Sáng Nguyễn So với khung cảnh trước đây, cây cầu chợ Đà Lạt hiện tại bị rào lại bởi những ống nước nhựa ngang phần lan can, cùng với đó là các chậu hoa được đặt ở khu vực này. Ảnh: Fanpage Đà Lạt Việc thay đổi diện mạo của điểm check in nổi tiếng Đà Lạt làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Phạm Thu Phần đông cư dân mạng cho rằng sự thay đổi này khiến góc chụp ảnh "thần thánh" không còn như trước. Ảnh: Phạm Thu Có người tỏ ra tiếc nuối và cầu mong những "vật thể lạ" trên sẽ sớm được... dỡ bỏ. Ảnh: Phạm Thu Bên dưới bài đăng, một bộ phận netizen còn thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp chụp ảnh tại đây trước khi nó thay diện mạo. Ảnh: Phạm Thu Trước đó điểm check in này được ví như khung cảnh Hồng Kông, chỉ cần chỉnh thước phim màu cũ là không khác gì trên phim. Ảnh: @longnguyen65 Phần lan can cùng trụ đèn nhuốm màu thời gian, những ngôi nhà nhiều màu sắc của khu phố nhỏ đối lập với chung cư hiện đại phía sau tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại nhưng cũng rất cũ kĩ, hoài niệm. Ảnh: @monsimi Chỉ cần khéo léo chỉnh màu một chút là bạn đã có ngay tấm ảnh mang phong cách Hồng Kông đang rất hot hiện nay. Ảnh: @da.mieu Hiện tại, sự thay đổi này tại góc chụp ảnh ở chợ Đà Lạt vẫn tiếp tục gây xôn xao. Ảnh: @annieechann

Chợ Đà Lạt vốn dĩ là địa điểm check in của du khách mỗi khi đến thành phố ngàn hoa. Ảnh: Phạm Yến Phương Tại chợ Đà Lạt, có một góc chụp ảnh được xem như "huyền thoại" là cây cầu đi thẳng vào bên trong chợ, background phía sau là những mái nhà, mây trời và cảnh người dân tấp nập mua bán bên dưới. Ảnh: Mạnh Tiến Khôi Tuy nhiên mới đây điểm check in Đà Lạt này xuất hiện "vật thể lạ", diện mạo của nó cũng thay đổi theo. Ảnh: Sáng Nguyễn So với khung cảnh trước đây, cây cầu chợ Đà Lạt hiện tại bị rào lại bởi những ống nước nhựa ngang phần lan can, cùng với đó là các chậu hoa được đặt ở khu vực này. Ảnh: Fanpage Đà Lạt Việc thay đổi diện mạo của điểm check in nổi tiếng Đà Lạt làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Phạm Thu Phần đông cư dân mạng cho rằng sự thay đổi này khiến góc chụp ảnh "thần thánh" không còn như trước. Ảnh: Phạm Thu Có người tỏ ra tiếc nuối và cầu mong những "vật thể lạ" trên sẽ sớm được... dỡ bỏ. Ảnh: Phạm Thu Bên dưới bài đăng, một bộ phận netizen còn thở phào nhẹ nhõm vì đã kịp chụp ảnh tại đây trước khi nó thay diện mạo. Ảnh: Phạm Thu Trước đó điểm check in này được ví như khung cảnh Hồng Kông, chỉ cần chỉnh thước phim màu cũ là không khác gì trên phim. Ảnh: @longnguyen65 Phần lan can cùng trụ đèn nhuốm màu thời gian, những ngôi nhà nhiều màu sắc của khu phố nhỏ đối lập với chung cư hiện đại phía sau tạo nên một khung cảnh vừa hiện đại nhưng cũng rất cũ kĩ, hoài niệm. Ảnh: @monsimi Chỉ cần khéo léo chỉnh màu một chút là bạn đã có ngay tấm ảnh mang phong cách Hồng Kông đang rất hot hiện nay. Ảnh: @da.mieu Hiện tại, sự thay đổi này tại góc chụp ảnh ở chợ Đà Lạt vẫn tiếp tục gây xôn xao. Ảnh: @annieechann