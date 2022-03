Giữa tin hẹn hò với trai đẹp, gái xinh Midu phát biểu gắt

Vốn là quý cô độc thân, giàu có nức tiếng của showbiz Việt nên thời gian qua chuyện tình cảm của Midu là đề tài nhận được rất nhiều quan tâm của dân mạng. Trong vô số trai đẹp, người yêu mến tích cực ghép đôi nhất với hot girl Midu là MC Anh Huy. Bởi vậy cách đây gần 1 tháng, đoạn clip "quý ông tia chớp" cầu hôn nữ giảng viên trong một show bất ngờ bị đào lại. Vẫn biết tất cả chỉ là "một cú lừa" nhưng dân mạng luôn mong ngóng ngày Midu và Anh Huy xác nhận quan hệ yêu đương. Mong muốn là vậy, nhưng cặp trai xinh gái đẹp vẫn kín như bưng, không để lộ bất cứ "hint" hẹn hò nào ngoài đời thực dù liên tục thả thính nhau trên mạng xã hội. Giữa tin đồn yêu đương, mới đây Midu tiếp tục có động thái gây chú ý. Theo đó trên trang cá nhân, hot girl 8X đăng tải ảnh check-in cực xinh trước một cửa hàng quần áo kèm theo loạt triết lý sâu sắc về cuộc sống, tình yêu. Cụ thể, Midu có viết: "Thứ không thích thì bỏ qua, người không thích thì không để mắt tới, khi không vui thì đi ngủ, đói bụng thì đi ăn, thích món gì thì tự mua. Còn thích ai đó thì không cần cả thiên hạ đồng tình chỉ cần mình thích là được. Mình có đang sống đơn giản quá không ta ? Nhưng đời người ngắn ngủi như thế lấy đâu ra thời gian mà do dự, ngập ngừng phải không nhỉ". Bài đăng này của Midu lập tức nhận về 17 nghìn lượt cảm xúc cùng vô số bình luận, chia sẻ. Nổi bật trong số đó là MC Anh Huy. Giữa vô vàn triết lý về cuộc sống của Midu, Anh Huy chỉ "kết" mỗi câu: "Thích ai đó thì không cần cả thiên hạ đồng tình chỉ cần mình thích là được". Đặc biệt, Anh Huy còn dò hỏi thêm: "Cho mình hỏi nút like cho câu cuối dòng ở trên ở đâu vậy? Mình thả like được không bạn?". Đến đây dân mạng tiếp tục động viên, khuyên Anh Huy nên kiên trì rồi sẽ có ngày "túm" được trái tim của người đẹp. Thời gian gần đây, bên cạnh việc tham gia các gameshow hay đi dạy học, Midu còn là tay buôn bất động sản hiệu quả khi liên tục chốt hàng chục lô đất với giá trị khủng. Hay gần đây, Midu từng khoe lịch livestream: "Tối nay Du bán đất vừa rẻ, vừa đẹp, 179 triệu nha cả nhà. Nhiều inbox hỏi mua đất quá mà thời gian gần đây bận rộn không kịp trả lời mọi người. Bạn nào đã nhắn Du thì tối nay vào Facebook của Du nha. Cảm ơn cả nhà". Mời độc giả xem video: Midu lần đầu chia sẻ chuyện tình cảm hiện tại - Nguồn: Yan News

