Giữa mùa dịch, học sinh Vĩnh Phúc offline hội xe điện gây phẫn nộ

Mới đây, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước những hình ảnh một nhóm bạn trẻ Vĩnh Phúc tổ chức buổi offline hội xe điện, mặc dù trước đó đã được khuyến cáo không nên tụ tập nơi đông người phòng dịch COVID-19 lây lan. Theo như chia sẻ trên MXH, buổi offline team xe điện này đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, phần lớn là ở độ tuổi học sinh. Thậm chí, trong buổi offline hội xe điện, nhóm bạn trẻ khoảng vài chục người còn không đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước cảnh tượng này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến không đồng tình với việc tụ tập của các bạn học sinh trong đợt nghỉ học phòng chống dịch. Trước đó, cộng đồng mạng đã từng tranh cãi, phẫn nộ trước cảnh hàng trăm học sinh tại Nam Định tổ chức buổi "off team" xe đạp điện tại khu vực quảng trường Mùng Ba Tháng Hai cạnh hồ Vị Xuyên. Không ít học sinh vượt hàng chục cây số tới địa điểm này càng gia tăng mối nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông. Hành động tụ tập đông người trong thời điểm dịch COVID-19 nhanh chóng trở thành chủ đề khiến cư dân mạng hết sức quan ngại. Nhiều người cho rằng, nhà trường và gia đình phải có những biện pháp răn đe đối với những học sinh tham gia những buổi off team vô bổ này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cập nhật thông tin dịch COVID-19 tối 15/8: Thêm 20 ca mắc mới COVID-19 - Nguồn: VTV24

Mới đây, cư dân mạng vô cùng phẫn nộ trước những hình ảnh một nhóm bạn trẻ Vĩnh Phúc tổ chức buổi offline hội xe điện, mặc dù trước đó đã được khuyến cáo không nên tụ tập nơi đông người phòng dịch COVID-19 lây lan. Theo như chia sẻ trên MXH, buổi offline team xe điện này đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia, phần lớn là ở độ tuổi học sinh. Thậm chí, trong buổi offline hội xe điện , nhóm bạn trẻ khoảng vài chục người còn không đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Trước cảnh tượng này, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ ý kiến không đồng tình với việc tụ tập của các bạn học sinh trong đợt nghỉ học phòng chống dịch. Trước đó, cộng đồng mạng đã từng tranh cãi, phẫn nộ trước cảnh hàng trăm học sinh tại Nam Định tổ chức buổi "off team" xe đạp điện tại khu vực quảng trường Mùng Ba Tháng Hai cạnh hồ Vị Xuyên. Không ít học sinh vượt hàng chục cây số tới địa điểm này càng gia tăng mối nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông. Hành động tụ tập đông người trong thời điểm dịch COVID-19 nhanh chóng trở thành chủ đề khiến cư dân mạng hết sức quan ngại. Nhiều người cho rằng, nhà trường và gia đình phải có những biện pháp răn đe đối với những học sinh tham gia những buổi off team vô bổ này. Mời quý độc giả đón xem thêm video Cập nhật thông tin dịch COVID-19 tối 15/8: Thêm 20 ca mắc mới COVID-19 - Nguồn: VTV24