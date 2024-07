Giới trẻ quan ngại về sự thay đổi sau vài năm đi làm

"Trước và sau khi đi làm" đang là một topic thu hút nhiều sự tranh luận trên một diễn đàn ở Trung Quốc. Rất nhiều những bức ảnh so sánh trước và sau khi đi làm đã được đưa ra - hay giới trẻ còn gọi là sau khi "bán mình cho tư bản". Thực tế hiện nay cho thấy, rất nhiều người trẻ đang gặp phải tình trạng sáng tới công ty tối về nhà, một ngày làm việc từ 8-10 tiếng đồng hồ, thời gian còn lại chỉ đủ để tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại tiếp tục chu kỳ đó, và nó lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn. Chính sự kém hứng thú trong cuộc việc khiến cuộc sống của họ càng ngày càng nhàm chán. So với thời sinh viên còn hừng hực khí thế, sục sôi ý chí vào một tương lai tươi sáng, thì những áp lực công việc, cuộc sống bào mòn dần năng lượng của họ. Tình trạng này được nhiều người gọi là "hội chứng zombie", hay "hội chứng thây ma". Loạt bức ảnh đưa ra về sự thay đổi trước sau khi đi làm đã minh chứng cho điều đó. Nhìn vào bức hình này khó có thể nhận ra đây là cùng 1 người. Khi đi làm thì nhan sắc ngày càng đi xuống, nghỉ làm một năm lấy lại thời thanh xuân. Sự tăng cân đột ngột khiến đường nét gương mặt gần như thay đổi hoàn toàn. Bên trái thần thái như hot girl, bên phải lại không thể nhận ra nữa rồi. Đặc điểm của những người làm việc tại công trình là trực tiếp tiếp xúc với nắng, với gió, nên sự thay đổi ngoại hình là không thể tránh nổi. Nhiều người đã để lại bình luận: "Sự thật là như vậy đó, đừng tin phim ảnh sau khi đi làm được 1-2 năm là thành tổng tài áo quần là lượt, thực tế phũ lắm", "chị đồng nghiệp khoa mình nghỉ việc khoảng hơn 2 tháng thôi mà gặp lại mình đã thấy chị xinh xắn và khỏe mạnh hẳn lên luôn". Tuy nhiên cũng có người cho rằng "Cuộc sống không chỉ có màu hồng, vậy nên nếu bạn cố gắng phấn đấu, kết hợp luyện tập và làm mới lại tâm hồn thì sẽ giữ được thần thái", "đâu phải ai cũng vậy, nhiều người sau khi đi làm biết ăn diện hơn, biết làm đẹp hơn, tu dưỡng thần thái và sự tự tin nhiều hơn so với hồi đi học đó".

