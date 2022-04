Giật mình gương mặt "phát tướng" sau ly hôn của Âu Hà My

Âu Hà My là cái tên quen thuộc với cư dân mạng, không chỉ nổi tiếng với loạt ảnh "gây thương nhớ" trên mạng xã hội, nữ giảng viên còn được biết đến khi có cuộc chia tay rùm beng với chồng là diễn viên Nguyễn Trọng Hưng. Sau khi ly hôn, nữ giảng viên Âu Hà My lựa chọn cuộc sống độc thân hưởng thụ, tập trung vào sự nghiệp và thường xuyên khoe nhan sắc xinh đẹp của mình lên MXH. Trong loạt ảnh đăng tải mới nhất, cô giáo hot girl gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình lạ lẫm. Từ những bức hình do chính chủ đăng tải, Âu Hà My tăng cân rõ rệt. Ngay cả bản thân Âu Hà My cũng phải than thở: "Má bánh bao đi ăn tối khi chia sẻ ảnh lên trang cá nhân. Dù cân nặng tăng lên nhưng Hà My vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu làn da trắng mịn màng, gu thời trang gợi cảm. Âu Hà My vẫn giữ thói quen đặc biệt đó chính là theo đuổi phong cách ăn mặc quyến rũ như trước. Có thể sau thời gian trải qua "sóng gió" trong hôn nhân, Âu Hà My đã quay trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ và đầy lạc quan. Trước đó, cư dân mạng rất nhiều lần hỏi thẳng việc cô từng thẩm mỹ vì ngoại hình liên tục thay đổi. Trước nhiều đồn đoán, Âu Hà My lên tiếng phủ nhận cho biết 20 năm qua cô chưa từng động chạm "dao kéo". Khác với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm trước đó, Âu Hà My của hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Cô nàng nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài tươi tắn, nhuận sắc. Âu Hà My có cuộc sống hoàn toàn mới sau biến cố hôn nhân. Cô nàng đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ và thoải mái. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Âu Hà My là cái tên quen thuộc với cư dân mạng, không chỉ nổi tiếng với loạt ảnh "gây thương nhớ" trên mạng xã hội, nữ giảng viên còn được biết đến khi có cuộc chia tay rùm beng với chồng là diễn viên Nguyễn Trọng Hưng. Sau khi ly hôn, nữ giảng viên Âu Hà My lựa chọn cuộc sống độc thân hưởng thụ, tập trung vào sự nghiệp và thường xuyên khoe nhan sắc xinh đẹp của mình lên MXH. Trong loạt ảnh đăng tải mới nhất, cô giáo hot girl gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình lạ lẫm. Từ những bức hình do chính chủ đăng tải, Âu Hà My tăng cân rõ rệt. Ngay cả bản thân Âu Hà My cũng phải than thở: "Má bánh bao đi ăn tối khi chia sẻ ảnh lên trang cá nhân. Dù cân nặng tăng lên nhưng Hà My vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi khi sở hữu làn da trắng mịn màng, gu thời trang gợi cảm. Âu Hà My vẫn giữ thói quen đặc biệt đó chính là theo đuổi phong cách ăn mặc quyến rũ như trước. Có thể sau thời gian trải qua "sóng gió" trong hôn nhân, Âu Hà My đã quay trở lại cuộc sống bình thường, vui vẻ và đầy lạc quan. Trước đó, cư dân mạng rất nhiều lần hỏi thẳng việc cô từng thẩm mỹ vì ngoại hình liên tục thay đổi. Trước nhiều đồn đoán, Âu Hà My lên tiếng phủ nhận cho biết 20 năm qua cô chưa từng động chạm "dao kéo". Khác với hình ảnh nữ giảng viên gợi cảm trước đó, Âu Hà My của hiện tại theo đuổi phong cách quyến rũ, trưởng thành. Cô nàng nhận được nhiều lời khen về vẻ ngoài tươi tắn, nhuận sắc. Âu Hà My có cuộc sống hoàn toàn mới sau biến cố hôn nhân. Cô nàng đang tận hưởng cuộc sống riêng vui vẻ và thoải mái. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News