Hôn phu "hụt" của Âu Hà My lộ nhan sắc làm netizen ngã ngửa

Trên Facebook mới đây, Duy Alex - hôn phu hụt của Âu Hà My hào hứng chia sẻ về cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hoàng Đức tại sân bay Nội Bài khi cầu thủ này di chuyển vào TP.HCM tham dự lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2021. Duy Alex sau đó đã "mon men" xin chụp ảnh cùng Hoàng Đức và được nam cầu thủ vui vẻ nhận lời. Duy Alex chia sẻ đính kèm ảnh: "Tóm được ông em đang đi nhận bóng vàng". Chia sẻ của Duy Alex khiến mọi người thích thú. Ngoài like, thả tim cho bức ảnh anh và chân sút Hải Dương, mọi người không ngừng bàn tán về diện mạo hôn phu hụt của nữ giảng viên Âu Hà My. Duy Alex gây chú ý khi để râu, trông chẳng khác nào "người rừng". Mặc cho bị nhận xét là "dừ" đi vài tuổi hay nom như ông chú, song Duy Alex vẫn thấy "đẹp mà". Duy Alex còn hóm hỉnh tiết lộ mục đích lâu dài của việc nuôi râu: "Đang nuôi râu dài để buộc em ạ" Đây không phải lần đầu tiên Duy Alex để râu. Mỗi lần như vậy anh đều được khuyên nên cạo sạch sẽ. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, Duy Alex lại quay về sở thích cũ là để râu. Sinh ra trong gia đình có mẹ làm nghệ thuật nên ngay từ nhỏ Hà Duy hay Duy Alex (con trai nghệ sĩ Hương Dung) đã bén duyên với nghiệp diễn. Nhắc đến Duy Alex, khán giả dễ dàng nhớ đến hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn, gương mặt lém lỉnh trong loạt phim ăn khách như Làm Mẹ, Xóm Bờ Sông, Mùa Hè Sôi Động, Đội Đặc Nhiệm Nhà C21… Với tài năng diễn xuất, nhiều người nghĩ rằng sau khi trưởng thành Duy Alex sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Nhưng sau đó, anh lại được gia đình định hướng trở thành phi công. Hiện 8X đang là cơ trưởng cho một hãng hàng không nổi tiếng Việt Nam. Mời độc giả xem video: Trọng Hưng tố cáo Âu Hà My bịa đặt chuyện sảy thai,chuyện vay 1 tỷ từ gia đình vợ cũ là sai sự thật? - Nguồn: SaoStar

