Gia nhập Cbiz, tiểu thư Trung Quốc nhận “gạch đá” vì điều này

Diêu An Na được biết đến là con gái út của CEO tập đoàn đa quốc gia Huawei Nhậm Chính Phi, thuộc nhóm rich kid đình đám của Trung Quốc. Mới đây, ái nữ Huawei đã chính thức tuyên bố tham gia làng giải trí bằng việc xác nhận đầu quân về Công ty Thiên Hạo Thịnh Thế. Với cách tạo dáng chuyên nghiệp, gương mặt lạnh lùng đậm chất Á Đông, thần thái ma mị nhưng sang trọng, quý phái, Diêu An Na được đánh giá là không thua kém gì những siêu mẫu đình đám trên thế giới. Tuy nhiên, ngay sau khi có thông tin debut, netizen xứ Trung lại có những bình luận nhận xét gay gắt về sự chuyển hướng sự nghiệp của nàng rich kid này. Nhiều người cho rằng, Diêu An Na có nhan sắc nhạt nhoà, không nổi bật. Vô số lời nhận xét cho rằng khả năng nhảy của tiểu thư Huawei quá bình thường, không hề xuất sắc. Xinh đẹp và có cuộc sống giàu có đáng mơ ước nhưng Diêu An Na lại có tính cách cởi mở, mạnh mẽ, không vì sống sung túc mà coi thường mọi thứ. An Na có học vấn khá cao, tốt nghiệp đại học Harvard (Mỹ), chuyên nghành khoa học máy tính. Ngoài ra, người đẹp có có khả năng ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ và là một trong những fashionista đình đám của Trung Quốc. Từng gây xôn xao với những hình ảnh rầm rộ trên các tạp chí lớn nhỏ, giờ đây, Diêu An Na đã là mỹ nhân Cbiz. Diêu An Na luôn là thỏi nam châm thu hút truyền thông mỗi khi xuất hiện. Ảnh: Tổng hợp

