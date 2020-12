“Thiên thần tắm suối Thái Lan” nổi tiếng 4 năm trước giờ ra sao?

Jessie Vard được mệnh danh là "nữ thần tắm suối", " thiên thần lai" vì mang dòng máu Thái Lan - Ireland. Vào năm 2016 người đẹp này gây bão mạng xã hội với ngoại hình hoàn hảo như thiên thần, tóc vàng bồng bềnh làn da trắng không tì vết và đặc biệt là vóc dáng cực kỳ nóng bỏng. Được biết, Jessie Vard sinh năm 1999, sống tại Bangkok, Thái Lan. Vẻ đẹp thoát tục của Jessie có được có lẽ một phần do cô là con lai hai dòng máu: Thái và Ireland. Jessie là người mẫu tự do, cô thường thực hiện những bộ ảnh theo concept gợi cảm, quyến rũ. Ở đất nước Thái Lan nơi cô đang sinh sống, Jessie cũng cực kì nổi tiếng, cô được coi là net idol đình đám xứ Chùa Vàng. Sau 4 năm kể từ khi nổi tiếng, "nữ thần lai" này vẫn đang hoạt động chủ yếu tại Thái Lan dưới vai trò người mẫu, KOL. Facebook của Jessie thu hút tới 2,6 triệu lượt follow trong khi con số này trên Instagram là hơn 850 ngàn. Sau 4 năm, sự nghiệp có nhiều thăng hoa nhưng Jessie vẫn chọn cuộc sống độc thân. Cô nàng chăm chỉ thử sức mình với nhiều phong cách khác nhau. Về mặt hình ảnh, có vẻ như Jessie đã tăng cân đôi chút so với ngày xưa. Nhiều hình ảnh trong thời gian gầy đây của cô cũng cho thấy gương mặt tròn, bắp tay, bắp đùi mập hơn bình thường. Mặc dù vậy, Jessie Vard vẫn được khen ngợi là xinh đẹp. Cô nàng vẫn rất quyến rũ và nổi bật trong mọi khung hình. Cho dù thân hình có tròn mập hơn trước nhưng đường nét gương mặt của cô vẫn sắc nét, rõ ràng. Càng ngày người ta càng khó nhận ra dung mạo cũ của cô. Một số người nhận xét gương mặt của cô là kết quả của việc "dao kéo". Jessie có chút tăng cân so với ngày xưa, đó là lý do nhiều người cho rằng cô nàng không còn vẻ thoát tục khi trước. Ảnh: Facebook, IG nhân vật Mời quý độc giả đón xem thêm video: Hot girl 18 tuổi Trung Quốc khiến dân tình mê mệt vì xinh như nữ thần - Nguồn: YAN News

