“Quốc bảo nhan sắc” Việt được báo quốc tế ca ngợi là ai?

Mới đây trên một số tờ báo quốc tế đã đăng bài về hai mỹ nhân Việt là Á hậu Huyền My và Chi Pu. Họ đã dành nhiều mỹ từ để nói về nhan sắc của người đẹp này như: Mỹ nhân số 1 Việt Nam, sở hữu nhan sắc vượt trội hơn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh,... Trên trang Sohu, người viết đã ca ngợi nhan sắc của người đẹp Huyền My và ví cô nàng có "Gương mặt của Cổ Lực Na Trát, vòng một của Liễu Nham, đôi chân của Đường Yên". Tất cả để nhấn mạnh nàng Hậu Việt khiến nhiều người ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn chỉnh. Ở thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cô có chiều cao là 1m74 cùng số đo ấn tượng lần lượt là 83 - 62 - 93cm. Tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Thế giới 2017 người đẹp xuất sắc có mặt trong top 10 chung cuộc. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp được các trang tin nước ngoài ca ngợi nhan sắc. Báo chí Trung Quốc từng nhắc về Huyền My như một trong những người đẹp bậc nhất Việt Nam. Ở Huyền My vừa có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo lại có nét nhẹ nhàng thuần Á dễ gây thiện cảm. Huyền My vẫn xuất hiện tại sự kiện với thần thái rạng rỡ và xinh đẹp. Về phía hot girl Chi Pu, dù không tham gia đấu trường sắc đẹp nhưng cô nàng luôn gây ấn tượng với bạn bè quốc tế nhờ vào nhan sắc và vóc dáng cực phẩm. Một bài báo Trung còn khẳng định Chi Pu không thua gì “em gái trà sữa” Chương Trạch Thiên của Trung Quốc. Chi Pu cũng được nhận xét là hoàn hảo trong mọi phương diện từ nhan sắc, vóc dáng đến học vấn. Ngoại hình quyến rũ của cô dễ dàng thu hút sự chú ý. Chi Pu sở hữu lượng fan đông đảo và được xem là "Người đẹp số 1 Việt Nam". Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video: Chi Pu sự nghiệp thăng hoa, giàu có, nóng bỏng sau chia tay Cường Seven - Nguồn: SaoStar

Mới đây trên một số tờ báo quốc tế đã đăng bài về hai mỹ nhân Việt là Á hậu Huyền My và Chi Pu. Họ đã dành nhiều mỹ từ để nói về nhan sắc của người đẹp này như: Mỹ nhân số 1 Việt Nam, sở hữu nhan sắc vượt trội hơn nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh,... Trên trang Sohu, người viết đã ca ngợi nhan sắc của người đẹp Huyền My và ví cô nàng có "Gương mặt của Cổ Lực Na Trát, vòng một của Liễu Nham, đôi chân của Đường Yên". Tất cả để nhấn mạnh nàng Hậu Việt khiến nhiều người ấn tượng bởi vóc dáng chuẩn chỉnh. Ở thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2014 cô có chiều cao là 1m74 cùng số đo ấn tượng lần lượt là 83 - 62 - 93cm. Tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Hoa hậu Thế giới 2017 người đẹp xuất sắc có mặt trong top 10 chung cuộc. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp được các trang tin nước ngoài ca ngợi nhan sắc. Báo chí Trung Quốc từng nhắc về Huyền My như một trong những người đẹp bậc nhất Việt Nam. Ở Huyền My vừa có vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo lại có nét nhẹ nhàng thuần Á dễ gây thiện cảm. Huyền My vẫn xuất hiện tại sự kiện với thần thái rạng rỡ và xinh đẹp. Về phía hot girl Chi Pu, dù không tham gia đấu trường sắc đẹp nhưng cô nàng luôn gây ấn tượng với bạn bè quốc tế nhờ vào nhan sắc và vóc dáng cực phẩm. Một bài báo Trung còn khẳng định Chi Pu không thua gì “em gái trà sữa” Chương Trạch Thiên của Trung Quốc. Chi Pu cũng được nhận xét là hoàn hảo trong mọi phương diện từ nhan sắc, vóc dáng đến học vấn. Ngoại hình quyến rũ của cô dễ dàng thu hút sự chú ý. Chi Pu sở hữu lượng fan đông đảo và được xem là "Người đẹp số 1 Việt Nam". Ảnh: FBNV Mời quý độc giả xem video: Chi Pu sự nghiệp thăng hoa, giàu có, nóng bỏng sau chia tay Cường Seven - Nguồn: SaoStar