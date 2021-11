Game thủ Bé Chanh cùng scandal lộ clip nóng của bạn gái

Nguyễn Trần Hữu Trung - Bé Chanh từng là game thủ "đi rừng" hàng đầu ở bộ môn Liên Quân. Bên cạnh đó netizen có mối quan tâm không nhỏ với câu chuyện tình trường của anh chàng. Đầu tiên phải kể đến Linh Đan (Phạm Linh), cô từng làm streamer. Với nhan sắc xinh đẹp và ngoại hình hút mắt, cô nàng đã thu hút một lượng người xem ổn định mỗi lần lên sóng livestream. Tuy nhiên, chuyện yêu đương của Bé Chanh và Phạm Linh lại rất kín đáo và không được cả 2 công khai trên MXH. Có tin đồn cho rằng cặp đôi chia tay không hề êm đẹp. Tiếp đến, trong "hồ sơ tình ái" của Bé Chanh không thể thiếu chuyện tình "trớ trêu" với Mèo 2k4. Ở cuộc tình này, chàng game thủ điển trai phải "lộ diện" vì lùm xùm lộ clip nóng. Mèo 2k4 (Nguyễn Hoa) là nữ streamer đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt phải kể đến con số 1,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok cá nhân. Nhưng biến cố lộ clip nhạy cảm của Mèo 2k4 vào đầu năm 2021 đã kéo sự nghiệp của nữ streamer tụt dốc không phanh. Ngay sau khi clip bị phát tán, Bé Chanh đã đăng tải bài viết thừa nhận rằng nam tuyển thủ từng có thời gian yêu đương cùng Mèo 2k4 và tự nhận rằng mình chính là người quay clip đó. Sau drama chấn động cư dân mạng, Bé Chanh chia sẻ rằng dù không còn bên nhau nữa nhưng anh hiểu được áp lực mà người yêu cũ phải chịu đựng nên đã chủ động an ủi, động viên Mèo 2k4. "Chốt hạ" vào đầu năm 2021, anh chàng Bé Chanh đã chính thức công khai bạn gái của mình trên Facebook cá nhân thông qua việc đặt chế độ "đang hẹn hò" với tài khoản có tên Nguyễn Hà My. Nguyễn Hà My sinh năm 1997 là một trong những hot girl đình đám của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người yêu của nam streamer sở hữu gương mặt ưa nhìn, vẻ ngoài quyến rũ và thân hình bốc lửa. Mặc dù đã công khai, nhưng cặp đôi ít khi chia sẻ chuyện tình cảm lên MXH. Một phần do hot girl trường báo không phải là streamer vậy nên những thông tin về cô nàng cũng khá kín tiếng. Cả 2 người thường xuyên tương tác qua lại trên mạng xã hội, phát "cẩu lương" khiến người hâm mộ phải ghen tị. Mời quý độc giả xem video: Mèo 2k4 công khai danh tính nam chính clip nóng là Bé Chanh “thần đồng liên quân”/VGT TV - Giải trí

