Gái xinh Quảng Ninh từng nổi tiếng với màn "lột xác" giờ ra sao?

Năm 2018, cô gái có tên Dạ Thảo (sinh năm 1998, quê Quảng Ninh) từng “gây bão” mạng xã hội khi chia sẻ màn “dậy thì thành công” của mình. Màn lột xác của cô bạn này ngoạn mục đến mức khiến người ta phải nghi ngờ, liệu đó có phải là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ hoặc công cụ chỉnh ảnh. Năm 2015, khi còn là học sinh cấp 3, Thảo sở hữu nhan sắc kém nổi bật, mọi đường nét trên gương mặt đều thiếu cân đối: mặt vuông, mũi to, đôi mắt không rõ mí, cằm ngắn, làn da ngăm đen và mái tóc bù xù... Thế nhưng, chỉ sau 3 năm quyết tâm giảm béo, dưỡng da, thay đổi kiểu tóc và gu ăn mặc, Dạ Thảo đã sở hữu vẻ đẹp chuẩn hot girl với làn da trắng nõn, gương mặt khả ái, đường nét thanh tú, hài hoà. Trên mạng xã hội, cô gái Quảng Ninh luôn xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp nõn nà, vóc dáng gợi cảm, đường cong đầy mê hoặc. Khó có thể tin trong quá khứ, Dạ Thảo từng có lúc mặc cảm và tự ti vì ngoại hình kém xinh. Nhan sắc thay đổi, cuộc sống của Dạ Thảo cũng thay đổi hoàn toàn. Cô nàng từng theo học ngành Hệ thống Thông tin tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nhưng lại bén duyên với nghề mẫu ảnh và hiện tại trở thành mẫu ảnh tự do, KOL có tiếng. Công việc hiện đem lại nguồn thu nhập tốt cho Dạ Thảo, khiến cô vừa có thể hỗ trợ bố mẹ vừa được theo đuổi sở thích của bản thân. Dạ Thảo từng chia sẻ với báo chí rằng: "Cuộc sống của mình thay đổi rõ rệt, công việc thuận lợi hơn, các mối quan hệ cũng chất lượng hơn. Nhiều hội công việc đến với mình một cách bất ngờ, thu nhập tăng, cuộc sống ổn định. Mình có điều kiện làm những việc mình muốn... Trước đây, mình không biết chăm chút ngoại hình, bản thân lúc nào cũng lôi thôi, xuề xoà, trong khi đó, bạn bè xung quanh lại rất xinh đẹp, tươm tất. Khoảng thời gian đó, mình luôn sống trong mặc cảm. Sau này, khi bị “crush” chối phũ, mình quyết tâm thay đổi bản thân. Thật may là mọi thứ diễn ra thuận lợi và bây giờ cuộc sống của mình cũng rất thuận lợi”, Dạ Thảo chia sẻ. Dạ Thảo cho rằng, mình đã trải qua hai cuộc sống khác nhau trước và sau khi thay đổi ngoại hình. Cô hiểu rõ, ngoại hình không phải là tất cả nhưng lại là yếu tố quan trọng tạo ra những cơ hội tốt trong cả công việc lẫn cuộc sống. Cùng với việc chăm chút ngoại hình, Dạ Thảo không ngừng học hỏi để nâng cao tri thức, tích luỹ kinh nghiệm và khi cơ hội đến, cô có thể nắm bắt dễ dàng.

