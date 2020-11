Gái xinh hứa hẹn tỏa sáng trong đám cưới streamer giàu nhất Việt Nam

Một trong những đám cưới được mong chờ nhất nửa cuối năm 2020 chính là của nam streamer giàu nhất Việt Nam Xemesis (tên thật Hiếu Nghiêm) và vợ trẻ là hot girl Xoài Non. Ngoài độ xa hoa của tiệc cưới, dân tình còn mong ngóng đến những vị khách mời đặc biệt trong đám cưới thế kỷ này. Nếu chú rể Xemesis là streamer giàu nhất Việt Nam, một trong các thành viên của Tứ hoàng thì cô dâu Xoài Non cũng là hot girl đình đám MXH. Vậy nên dàn khách mời của cô dâu cũng đều là những cái tên nổi đình đám không kém cạnh gì. Cái tên đầu tiên phải kể đến đó chính là hot girl Sài thành Võ Ngọc Trân. Ai theo dõi Xoài Non hay Ngọc Trân đều biết hai cô nàng này đã chơi với nhau từ lúc bé. Xinh đẹp, ăn mặc phong cách chính là những gì mà dân tình ấn tượng về cô gái này. Ngọc Trân là một trong những người đầu tiên chúc mừng Xoài Non khi cô nàng được Xemesis cầu hôn. Bên cạnh Võ Ngọc Trân, không thể bỏ qua cái tên Bâu - gái xinh nổi tiếng nhất Instagram trong dàn bạn thân toàn gái xinh của Xoài Non. Bâu chính là hot girl Sài thành nổi đình đám ở rất nhiều những fanpage chuyên “săn lùng” trai xinh gái đẹp. Cô cũng từng bê tráp cho Xoài Non tại đám hỏi. Một gương mặt khác cũng được cho sẽ là nhân tố xinh đẹp khuấy động đám cưới chính là Wilson Nhật Anh. Gái xinh này là một trong những cô gái nổi như cồn trên mạng xã hội khi loạt ảnh đời thường được Fanpage "Hội những người thích ngắm gái châu Á" đăng tải. Nhật Anh sở hữu nhan sắc hút hồn, vừa hiện đại, phóng khoáng, vừa nữ tính, ngọt ngào. Đây là cái tên hứa hẹn sẽ khuấy đảo khách mời trong đám cưới sắp tới. Vợ chồng Joyce Phạm chơi rất thân với vợ chồng Xemesis, hai nhân vật này là khách mời không thể thiếu trong đám cưới đình đám sắp tới đây. Ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa và Tâm Nguyễn vốn nổi tiếng với cuộc sống nhung lụa và ngập tràn đồ hiệu sang chảnh. Bảo Hân Helia - bạn gái cũ rapper Khói hóa ra cũng là người chị em thân thiết với vợ sắp cưới Xemesis. Bảo Hân là một hot girl mạng với gần 400.000 người follow trên Instagram và hơn 200.000 người đăng ký kênh Youtube riêng. Không chỉ xinh đẹp, giọng hát mê li của Bảo Hân khiến mỗi clip up trên Youtube đều có vài triệu view. Mời quý độc giả xem video: Phát sốt với "hot girl" lai Pháp được mệnh danh bản sao Khả Ngân - Nguồn: YAN News

