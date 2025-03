Gái xinh Hàn Quốc cosplay Bạch Tuyết đẹp hơn bản gốc

Nhan sắc tuyệt mỹ cùng hình ảnh rất hợp với nhân vật nữ chính của Suzy đã nhận được vô số lời khen từ khán giả. "Suzy thực sự rất hợp với vai Bạch Tuyết", "Nhan sắc thần thánh này không thể tồn tại trên Trái Đất", "Rất mong chờ, Thích Suzy lắm nhưng nhạc của chị ấy bị đánh giá thấp quá. Hy vọng bài hát lần này sẽ được công chúng biết đến rộng rãi"... là ý kiến của nhiều khán giả sau khi xem MV nhạc phim. Theo kênh SBS, bài hát chủ đề của phim Waiting On A Wish muốn truyền tải khát khao được lựa chọn con đường riêng cho mình của Bạch Tuyết. Suzy xuất hiện trong bộ áo choàng đỏ giống như Bạch Tuyết. Còn khi gái xinh Hàn Quốc này mặc váy trắng lại giống như một nàng tiên đem lại hy vọng, tạo ra phép màu kỳ diệu. Hình ảnh Bạch Tuyết của Suzy nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ngôi sao sinh năm 1994 sở hữu nhan sắc mong manh tuyệt mỹ. Giọng ca của Suzy cũng được đánh giá cao. Snow White là phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937) kinh điển của Disney. Trong phim, nàng Bạch Tuyết bị mẹ kế là Hoàng hậu Độc ác ghen ghét sắc đẹp nên tìm cách ám hại. Cô được bác thợ săn tha mạng nên chạy vào rừng và nương nhờ nhà của 7 chú lùn. Thế nhưng, bà mẹ kế tàn ác vẫn tiếp tục tìm cách hạ sát Bạch Tuyết.

Nhan sắc tuyệt mỹ cùng hình ảnh rất hợp với nhân vật nữ chính của Suzy đã nhận được vô số lời khen từ khán giả. "Suzy thực sự rất hợp với vai Bạch Tuyết", "Nhan sắc thần thánh này không thể tồn tại trên Trái Đất", "Rất mong chờ, Thích Suzy lắm nhưng nhạc của chị ấy bị đánh giá thấp quá. Hy vọng bài hát lần này sẽ được công chúng biết đến rộng rãi"... là ý kiến của nhiều khán giả sau khi xem MV nhạc phim. Theo kênh SBS, bài hát chủ đề của phim Waiting On A Wish muốn truyền tải khát khao được lựa chọn con đường riêng cho mình của Bạch Tuyết. Suzy xuất hiện trong bộ áo choàng đỏ giống như Bạch Tuyết. Còn khi gái xinh Hàn Quốc này mặc váy trắng lại giống như một nàng tiên đem lại hy vọng, tạo ra phép màu kỳ diệu. Hình ảnh Bạch Tuyết của Suzy nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả. Ngôi sao sinh năm 1994 sở hữu nhan sắc mong manh tuyệt mỹ. Giọng ca của Suzy cũng được đánh giá cao. Snow White là phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình kinh điển Snow White and the Seven Dwarfs (1937) kinh điển của Disney. Trong phim, nàng Bạch Tuyết bị mẹ kế là Hoàng hậu Độc ác ghen ghét sắc đẹp nên tìm cách ám hại. Cô được bác thợ săn tha mạng nên chạy vào rừng và nương nhờ nhà của 7 chú lùn. Thế nhưng, bà mẹ kế tàn ác vẫn tiếp tục tìm cách hạ sát Bạch Tuyết.