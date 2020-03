Fan rớt nước mắt tâm sự của Duy Mạnh sau khi dính chấn cực nặng

Trong trận đấu Siêu Cup Quốc gia 2019 diễn ra chiều 1/3, Duy Mạnh dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân ở phút thứ 4. Kết quả ban đầu xác định anh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Trên trang cá nhân, hậu vệ Duy Mạnh đã đăng tải trạng thái trấn an người hâm mộ, thế nhưng ai đọc cũng thấy nuối tiếc cho nam cầu thủ: "Chân em có đau không? Em đau chứ. Em có buồn vì bị chấn thương không? Em buồn chứ. Chuyện không may đến với em, em sẽ đón nhận, chấp nhận khó khăn và gian khổ". Bên dưới bài viết, nhiều đồng đội của Duy Mạnh ở đội tuyển quốc gia như Phan Văn Đức, Đặng Văn Lâm, Phạm Xuân Mạnh đã gửi lời chúc sớm bình phục cùng động viên tinh thần cho cầu thủ quê Đông Anh. Thành Chung, đồng đội của cầu thủ Duy Mạnh tại CLB Hà Nội cũng gửi lời chúc riêng trên trang cá nhân: "Mạnh mẽ vượt qua và mau trở lại với toàn đội nhé anh". "Vận hạn nó đến thì không tránh được. Mọi thứ sẽ lại ok thôi" - Đức Huy, bạn thân của Duy Mạnh tại CLB lẫn đội tuyển quốc gia gửi lời động viên tinh thần. Trước đó, sau khi kết thúc lễ cưới, cầu thủ quê Đông Anh cũng từng viết một tâm thư riêng để cảm ơn "hoàng tử". Không nói quá nhiều, Đình Trọng đăng tải ảnh chụp chung với Duy Mạnh cùng biểu tượng mạnh mẽ, quyết tâm. Cả hai là những người bạn cực thân thiết, cùng lớn lên với nhau. Đội trưởng Quế Ngọc Hải hy vọng Duy Mạnh sẽ luôn cười thật tươi và trở lại mạnh mẽ. Sự vắng mặt của cầu thủ quê Đông Anh sẽ là một tổn thất lớn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng nhắn gửi Duy Mạnh: "Mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ đối diện với khó khăn của sự nghiệp. Quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện và vượt qua khó khăn đó". Xem thêm clip: Duy Mạnh hát tặng Quỳnh Anh siêu ngọt ngào tại đám cưới - Nguồn: Youtube

Trong trận đấu Siêu Cup Quốc gia 2019 diễn ra chiều 1/3, Duy Mạnh dính chấn thương nghiêm trọng và buộc phải rời sân ở phút thứ 4. Kết quả ban đầu xác định anh bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước và sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. Trên trang cá nhân, hậu vệ Duy Mạnh đã đăng tải trạng thái trấn an người hâm mộ, thế nhưng ai đọc cũng thấy nuối tiếc cho nam cầu thủ: "Chân em có đau không? Em đau chứ. Em có buồn vì bị chấn thương không? Em buồn chứ. Chuyện không may đến với em, em sẽ đón nhận, chấp nhận khó khăn và gian khổ". Bên dưới bài viết, nhiều đồng đội của Duy Mạnh ở đội tuyển quốc gia như Phan Văn Đức, Đặng Văn Lâm, Phạm Xuân Mạnh đã gửi lời chúc sớm bình phục cùng động viên tinh thần cho cầu thủ quê Đông Anh. Thành Chung, đồng đội của cầu thủ Duy Mạnh tại CLB Hà Nội cũng gửi lời chúc riêng trên trang cá nhân: "Mạnh mẽ vượt qua và mau trở lại với toàn đội nhé anh". "Vận hạn nó đến thì không tránh được. Mọi thứ sẽ lại ok thôi" - Đức Huy, bạn thân của Duy Mạnh tại CLB lẫn đội tuyển quốc gia gửi lời động viên tinh thần. Trước đó, sau khi kết thúc lễ cưới, cầu thủ quê Đông Anh cũng từng viết một tâm thư riêng để cảm ơn "hoàng tử". Không nói quá nhiều, Đình Trọng đăng tải ảnh chụp chung với Duy Mạnh cùng biểu tượng mạnh mẽ, quyết tâm. Cả hai là những người bạn cực thân thiết, cùng lớn lên với nhau. Đội trưởng Quế Ngọc Hải hy vọng Duy Mạnh sẽ luôn cười thật tươi và trở lại mạnh mẽ. Sự vắng mặt của cầu thủ quê Đông Anh sẽ là một tổn thất lớn cho hàng thủ đội tuyển Việt Nam. Trung vệ Bùi Tiến Dũng cũng nhắn gửi Duy Mạnh: "Mỗi chúng ta ai rồi cũng sẽ đối diện với khó khăn của sự nghiệp. Quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện và vượt qua khó khăn đó". Xem thêm clip: Duy Mạnh hát tặng Quỳnh Anh siêu ngọt ngào tại đám cưới - Nguồn: Youtube