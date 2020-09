Xuất hiện trên khán đài, Á hậu Huyền My khiến dân tình đặt nghi vấn?

Trận chung kết cúp Quốc gia 2020 đã xác định được tân vương là CLB Hà Nội FC sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ cùng thành phố là Viettel. Ngoài sức hút của các cầu thủ, trên khán đài, khán giả chú ý tới sự xuất hiện của Á hậu Huyền My. Ảnh: FBNV Trong lần đến sân cổ vũ này, Nguyễn Trần Huyền My mặc chiếc áo đồng phục mùa đông của ĐT Việt Nam. Cô cười rạng rỡ khi xuất hiện trên khán đài. Ảnh: FBNV Theo đồn đoán của nhiều người, Huyền My đến sân để cổ vũ cho người bạn thân - Đức Huy, cầu thủ bên phía Hà Nội FC. Ảnh: FBNV Mặc dù là một ngôi sao nhưng Huyền My khá cởi mở, cô nàng trò chuyện với nhiều người trên khán đài. Sự xuất hiện của Huyền My trên sân ngay lập tức thu hút sự quan tâm của giới truyền thông. Ảnh: Bongdaplus. Nụ cười tươi tắn của người đẹp khiến một góc khán đài bừng sáng. Ảnh: Bongdaplus. Theo những người bạn của Huyền My và Đức Huy, cả hai thường xuyên "cà khịa" nhau mỗi khi gặp. Nhưng cũng vì sự thẳng tính xen lẫn hài hước nên đôi bên rất dễ làm lành. Ảnh: Vietnamnet Theo nhận xét của những người xung quanh, Huyền My và Đức Huy xem nhau như những người bạn thân có thể thoải mái chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Đã có lúc báo chí đồn thổi rằng Đức Huy và Huyền My là một đôi. Tuy nhiên, cả hai đều khẳng định chỉ là những người bạn. Huyền My cùng với mẹ của Đức Huy (phải) từng đến sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho cầu thủ này. Mời quý độc giả xem video: HUYỀN MY - NGÀY CỦA MẸ - Nguồn: Saostar

