Elly Trần gây tranh cãi vì xin tài trợ cho con hậu ly hôn

Cụ thể, hot girl Elly Trần cho hay, mình muốn chụp một bộ ảnh của 3 mẹ con, đồ của bản thân đã sẵn nhiều nhà tài trợ, nhưng quần áo của bé trai thì hiện chưa có. Status này của hot girl ngực khủng Elly Trần đã làm dấy lên nhiều tranh cãi đến mức người đẹp phải xóa đi sau vài phút và lên một dòng trạng thái khác, giải thích mọi chuyện. Tuy thế, phía dưới dòng trạng thái giải thích của Elly Trần cũng có 2 ý kiến trái chiều, người cho rằng đây là việc nhạy cảm, không nên đăng trực tiếp... nhưng cũng có bên cho rằng, đây là chuyện bình thường, cả người nổi tiếng và nhãn hàng cùng có lợi. Elly Trần chia sẻ rằng, status cũ là do quản lý mình viết, do từ ngữ không khéo nên gây hiểu lầm, đồng thời người đẹp cũng cho hay, việc người nổi tiếng và nhà tài trợ kết hợp cùng nhau, từ đó trả quyền lợi truyền thông là điều hoàn toàn bình thường, mong công chúng hãy "nghĩ rộng ra". Elly Trần cho hay: "Sáng giờ em lu bu chạy công việc ngoài đường nên có nhờ anh quản lý up dùm cái post cần tìm tài trợ đồ trẻ em. Vì lâu rồi 3 mẹ con chưa chụp chung bộ hình nào mới hết nên em mong muốn sự chỉnh chu. Ý tưởng lần này là dịp lễ hội cuối năm nên cần trang phục thiên về sự kiện một chút, và như mọi người đã biết trước đây em cũng có cửa hàng thời trang dòng cao cấp cho trẻ em và nhiều anh chị em nghệ sỹ cũng có liên hệ em xin tài trợ đồ cho con để quay chụp và em luôn sẵn lòng hỗ trợ... Kinh nghiệm mảng thời trang nhí em đã có thì em tự làm đồ cũng được thôi, nhưng em thực sự quá quá bận, nên việc người nổi tiếng cộng tác trả quyền lợi cho brand cũng là chuyện vô cùng bình thường, mọi người nhìn rộng ra dùm em. Cám ơn các nhãn hàng thời trang cao cấp cho bé đã tài trợ cho nhà em chỉ trong 1 phút 30 giây". Hot mom 2 con chia sẻ. Hồi đầu tháng 11 vừa qua, Elly Trần cũng từng vướng vào tình huống tương tự khi muốn tìm trường tài trợ cho con. "Nhanh tay kiếm trường cho con để không mai lớp không cho vô. Trường song ngữ nào tài trợ hú em nha", Elly Trần nhắn nhủ trên trang cá nhân. Khi đứng trước nhiều ý kiến mỉa mai, Elly Trần đã đanh thép: "Sao kêu gọi tài trợ là xấu ta? Nuôi con là cả chặng đường dài chứ không phải một ngày một bữa. Tiết kiệm được gì thì ráng, phần tiết kiệm được cũng là để phòng thân, để lo cho con sau này chứ bộ đổ ra sông hay sao mà nhiều người lạ ghê... Hơn nữa đây là mối quan hệ cộng hưởng. Bạn trồng được củ cà rốt, bên kia củ cải, hai bên trao đổi cho nhau. Mẹ làm môi trường này bao nhiêu năm để được được tí hình ảnh thì trả lại cho bên tài trợ hình quảng cáo chứ có ai lợi dụng chi ai. Nói vậy không biết hiểu chưa luôn". Hot girl 8X cho biết thêm. Elly Trần cũng từng gây tranh cãi khi lên mạng tìm tài trợ trường học cho con. Cô cũng từng cho hay, điều này là hoàn toàn không xấu, trao đổi quyền lợi sòng phẳng từ hai phía.

