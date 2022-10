Cosplay biểu tượng quyến rũ Marilyn Monroe, Elly Trần đẹp miễn chê

Elly Trần là một trong những mỹ nhân gợi cảm bậc nhất của showbiz Việt. Thân hình quyến rũ, gương mặt bầu bĩnh, nước da trắng ngần... là những yếu tố ngoại hình giúp hot girl 8X luôn thu hút trong mắt người nhìn. Mới đây, hot girl Elly Trần tung loạt hình cosplay thành nữ minh tinh Marilyn Monroe với nhiều khoảnh khắc đẹp mắt. Trong đó, phải kể tới hình ảnh tà váy của hot girl 8X bung ra, để lộ đôi chân nuột nà. Hình ảnh Marilyn Monroe bị gió tung váy được chụp một cách tình cờ khi cô thực hiện bộ phim "The seven Year Itch" vào năm 1955. Khi ấy, cô mặc chiếc váy trắng bồng bềnh được thiết kế bởi NTK lừng danh William Travilla. Hình ảnh của huyền thoại Marilyn Monroe trở thành nguồn cảm hứng cho vô vàn những chiếc váy sau này, thể hiện hình ảnh quyến rũ rất đỗi đáng yêu của nữ giới. Không chỉ ở các nước phương Tây mà trên toàn thế giới, khoảnh khắc này của cô được nhiều người cosplay, tạo nên cảm hứng nghệ thuật ấn tượng. Mới đây, Elly Trần khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi chia sẻ trên TikTok đoạn clip với vẻ ngoài khác lạ. Cụ thể, cựu hot girl ngực khủng đã nhuộm mái tóc mới màu vàng gold và cắt ngắn, làm xoăn giống phong cách của minh tinh Marilyn Monroe. Tuy nhiên, khi nhìn từ xa, mái tóc khác lạ cùng khuôn mặt hơi sưng và đơ cứng của hot girl ngực khủng Elly Trần khiến các fan cho rằng cô đã can thiệp thẩm mỹ để ngoại hình trẻ trung hơn. Cư dân mạng bình luận: "Ôi không nhận ra luôn", "Chị thay đổi mình nhiều quá. Có lý do gì không chị?", "Sao thấy 2 má chị cứ bị sưng sưng nhỉ?", "Mặt mới tiêm filler à chị?", "Chị ơi sao chị tiêm má sưng vậy, chị tiêm nhẹ thôi nhìn tự nhiên đẹp hơn"... Đứng trước nhiều ý kiến trái chiều, Elly Trần không ngại lên tiếng giải thích về sự thay đổi nhan sắc hiện tại. Hot girl Elly Trần đáp lại: "Má mình hồng hào căng bóng thì phán tiêm tiêm cái búa. Hơn cả thập kỉ mặt chị có bao giờ ốm không em?".

