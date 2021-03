Được tặng giày, em trai Á hậu Huyền My lộ biểu cảm "đốn tim"

Nguyễn Trần Việt Anh (SN 2003) - em trai Á hậu Huyền My là một trong những gương mặt Gen Z được dân mạng hết sức chú ý. Mới 18 tuổi nhưng em trai Á hậu Nguyễn Trần Huyền My đã trổ mã với vẻ ngoài điển trai, cao ráo và chuẩn hot boy trong tương lai. Có lẽ vì cũng biết sức hút của em trai mình nên Á hậu Huyền My thường xuyên cho Việt Anh lên sóng. Sau Instagram, mới đây cậu bạn tiếp tục có cơ hội lộ diện trên TikTok của chị gái. Theo đó, không rõ là nhân dịp gì nhưng Huyền My bất ngờ mang quà đến tận cửa phòng Việt Anh để tặng. Món quà của Việt Anh chính là một đôi Dior B23 sneaker cổ thấp. Giá của đôi giày được ghi trên store dao động vào khoảng 1.000 đô (hơn 23 triệu VNĐ). Giày hiệu đắt là đúng rồi nhưng với cư dân mạng thì nhan sắc cực phẩm của Việt Anh thậm chí còn đáng giá hơn thế. Mái tóc xoăn xoăn, gương mặt trắng trẻo thư sinh và cả đôi chân dài của Việt Anh thực sự là gu của nhiều cô gái theo đuổi trong tương lai. Bên cạnh đó, khoảnh khắc Việt Anh cười tươi khi bị người chị là Á hậu trêu được tặng quà thì mặt có thể vui hơn chút không cũng khiến nhiều người đổ rạp. Bên dưới video, số lượng bình luận đòi làm em dâu Á hậu áp đảo tất cả. Một số khác thì trổ tài tinh mắt soi ra trong phòng Việt Anh có nguyên cả tá giày hiệu khác. Mái tóc xoăn, làn da trắng cùng vóc dáng cao ráo của em trai Á hậu Huyền My được đánh giá chuẩn hot boy trong tương lai. Mời độc giả xem video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

