Được Ngọc Trinh cưng chiều, nhan sắc trợ lý sang giờ ra sao?

Là trợ lý kiêm người giúp việc của Ngọc Trinh, Thúy Kiều đảm nhận công việc ở nhà lẫn khi ra ngoài cùng " nữ hoàng nội y". Cô gái này bất ngờ trở thành cái tên quen thuộc với dân mạng từ cuối năm 2018. Nếu ai thường xuyên theo dõi trên Instagram của Ngọc Trinh sẽ nhận thấy sự thay đổi không nhỏ về nhan sắc của cô trợ lý may mắn nhất showbiz này. So với hình ảnh cách đây 3 năm, gương mặt của Thúy Kiều gần như "lột xác", cô nàng xinh xắn và tròn trịa hơn hẳn. Làn da của cô nàng cũng mịn màng, trắng trẻo hồng hào hơn. Ngoài sự lên hương về nhan sắc, phong cách trợ lý của Ngọc Trinh cũng thay đổi đáng kể. Một trong những lý do được dân mạng đưa ra chính là cô nàng được "chủ tịch" Ngọc Trinh chăm nhân viên rất mát tay. Công việc của Thúy Kiều ở nhà là nấu ăn, chăm sóc cây cối nhà cửa, sắp xếp ngăn nắp phòng chứa đồ hiệu cho Ngọc Trinh. Khi ra ngoài, Thúy Kiều còn đảm nhận công việc của một trợ lý bên cạnh Ngọc Trinh. Thúy Kiều cũng là bạn ăn hàng của Ngọc Trinh trong hầu hết các buổi ăn uống vỉa hè. Cả hai đều có sở thích ăn các món bình dân như ốc, phở bò trứng chần, bánh căn,... Ngọc Trinh từng chia sẻ khoảnh khắc tặng tận tay 1 chiếc điện thoại có giá trị không nhỏ để Thuý Kiều "đập hộp" mừng tuổi mới. Cô còn nhắn nhủ đầy tình cảm: "Chúc mừng sinh nhật nàng Kiều của tui. Một trong những công nhân xinh đẹp, mỹ miều, kiêu sa, yêu kiều nhất trên quả đất này". Từ điện thoại xịn đến hàng hiệu, từ ăn uống nhà hàng sang trọng đến du lịch khắp chốn, không gì mà Thuý Kiều không được thử. Ngọc Trinh ở đâu, Thuý Kiều ở đó nên cô trợ lý cũng được tận hưởng những chuyến đi sang chảnh cùng CEO của mình. Trước đó, Ngọc Trinh cũng gây chú ý khi tiết lộ mức lương trả cho người giúp việc khá hậu hĩnh. Nhiều người dự đoán có thể lên tới hàng chục triệu đồng khi "nữ hoàng nội y" chia sẻ vừa lãnh lương người giúp việc nhà cô đã tậu ngay được 1 chiếc túi hiệu "chanh sả". Chỉ là người giúp việc kiêm trợ lý của Ngọc Trinh, nhưng nhờ thường xuyên xuất hiện bên "nữ hoàng nội y" mà Thúy Kiều hiện có đến hơn 45 nghìn lượt theo trên Instagram. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngọc Trinh lại phát ngôn “sốc” về đàn ông - Nguồn: VTC NOW

