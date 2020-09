“Đụng hàng” bạn gái Sơn Tùng M-TP, Linh Ka vẫn quyến rũ chẳng kém

Thời gian thấm thoát trôi qua, hot teen Linh Ka ngày nào đã chững chạc, xinh đẹp và ăn nói biết suy nghĩ hơn xưa. Đặc biệt, hơn hết là sự nghiệp trong showbiz của cô nàng cũng phát triển theo chiều hướng tích cực. Mới đây, hot girl 10x này đã đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh tại sân tennis. Đáng chú ý là bộ trang phục được nhiều dân mạng nhận ra khá quen thuộc. Đây là chiếc váy đã từng được bạn gái tin đồn Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm mặc và chụp hình đăng tải lên MXH. Hai cái tên đình đám đã có dịp so kè body lẫn phong cách khi cùng diện kiểu áo yếm nhẹ nhàng, xinh xẻo. Nếu Thiều Bảo Trâm trông ngọt ngào, nữ tính hơn mọi ngày thì Linh Ka khiến nhiều người say đắm vì body chuẩn chỉnh. Linh Ka cũng mix áo với quần shorts trắng bên trong để khoe chân thon hết nấc. Hot girl sinh năm 2002 ngày càng sành điệu và ăn mặc có gu hơn. Hot girl đình đám này còn rất khéo léo tạo dáng để chiếc áo không trông ngắn cũn cỡn mà vẫn phô được hình thể xinh đẹp, mảnh mai. Sau nhiều phát ngôn từng gây tranh cãi, Linh Ka của hiện tại có cuộc sống khá im hơi lặng tiếng. Đi cùng với sự nghiệp tiến triển, hot girl sinh năm 2000 này càng thể hiện độ chịu chơi về phong cách thời trang, cô nàng cũng luôn biết cách khéo ăn vận làm đẹp để hình ảnh bản thân hoàn hảo hơn. Dù sở hữu chiều cao vỏn vẹn 1m56 nhưng hot girl 10X Linh Ka vẫn luôn biết cách “ăn gian” để bản thân trông cao ráo. Nói về hàng hiệu, nhiều dân tình để ý, Linh Ka sở hữu kha khá hàng hiệu như túi xách, giày thể thao, quần áo, phụ kiện… Dù chỉ mới 18 tuổi nhưng hiện tại Linh Ka đã sở hữu 1 thân hình không khác gì một cô gái đã trưởng thành. Linh Ka theo đuổi phong cách khá phóng thoáng, được nhiều người nhận xét già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi. Mời quý độc giả đón xem thêm video Linh Ka - Long Hoàng: Mong nhận được ý kiến tích cực - Nguồn: NOW GIẢI TRÍ

