Đu trend "học đến khi nén tắt", cô gái tạo ra cái kết... ngả mũ

Chuyện học hành là nỗi ám ảnh của nhiều người, bởi cứ cầm cuốn sách lên là hai mắt lại tự động nhắm nghiền. Do đó, rất nhiều bạn trẻ chỉ mong sao học cho nhanh thuộc hoặc đọc qua loa cho xong rồi thôi. Có lẽ do nắm được tâm lý này mà gần đây trên mạng xã hội xuất hiện trend "học đến khi đến tắt" để thách thức nhiều cư dân mạng. Tưởng chừng khó ai có thể hoàn thành được màn trend đầy tri thức. Mới đây, bạn Z.ZaHan đã chiến thắng được hot trend khó nhằn này. Cụ thể, N.ZaHan đã đăng tải một video với thử thách học đến khi nến tắt. Cô gái này đã đốt một cây nến đỏ truyền thống khá dài, sau một hồi ngồi nhìn ánh nến đầy ngơ ngác, cô đã ngồi vào bàn bắt đầu học bài. Có thể thấy, trong suốt thời gian nến sáng, cô nàng đã rất nghiêm túc học bài, đôi bàn tay cứ thoăn thoắt trên bàn phím máy tính, thỉnh thoảng cô còn lấy đạo cụ ra để thực hành bài vừa học. Cho đến khi nến cháy hết hẳn, cô vẫn hăng say với công việc của mình. Đây là trend tưởng dễ nhưng không phải ai cũng làm được, bởi nó đòi hỏi sự quyết tâm của người thực hiện. Song, trend này lại rất hữu ích cho nhiều bạn trẻ bởi nó có thể giúp họ vừa học vừa chơi mà vẫn đem lại kết quả học tập tốt. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, đã có rất nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú trước sự chăm chỉ của cô gái. Nhiều netizen đã để lại bình luận khâm phục trước sự kiên trì này của cô bạn trên. Trước đó, trend "học đến khi tắt nến" đã thịnh hành trên mạng xã hội. Có rất nhiều biến thể có trend "học đến khi tắt nến" được netizen nghĩ ra và nó mang đến tiếng cười cho mọi người. Bên cạnh những trend tốt giúp phát triển bản thân hoặc đem lại giá trị cho cộng đồng thì cũng có những trend được xem là "vô tri". Gần đây nhất là trend nhận làm người thân để gạt trẻ em khiến nhiều netizen không khỏi bức xúc. Mỗi một trend đều có ưu điểm và nhược điểm cũng như có trend tốt, trend xấu. Bởi vậy để trở thành một cư dân mạng khôn ngoan bạn cần nhận thức rõ nên và không nên theo trend nào.

