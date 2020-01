Dù bị chụp lén nữ giảng viên Kinh tế Quốc dân vẫn ngời ngời thần thái

Kinh tế Quốc dân là một trong những ngôi trường sở hữu dàn gái xinh từng làm khuấy đảo mọi diễn đàn mạng xã hội. Chưa dừng ở đó, mới đây nữ giảng viên ngôi trường này dù chỉ xuất hiện qua vài bức ảnh chụp lén trên giảng đường cũng vẫn thần thái, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Xuất hiện trong ảnh, nữ giảng viên Kinh tế Quốc dân diện chiếc váy hồng, mái tóc dài thướt tha và gương mặt khá dễ thương. Chỉ sau ít phút xuất hiện, danh tính của nữ giảng viên ĐH Kinh tế Quốc dân đã được dân mạng tìm ra. Đó là cô Ngọc Ánh, hiện đang là giảng viên tại Khoa Ngoại ngữ Kinh tế. Ngọc Ánh Ánh từng là cựu sinh viên Kinh tế Quốc dân, một ngôi trường Đại học mang đến cho cô những trải nghiệm đáng nhớ, những kinh nghiệm quý báu. Với vai trò là lớp trưởng và Ủy viên Ban chấp hành Liên chi đoàn khoa, thời sinh viên, cô giáo trẻ luôn hoàn thành công việc với tinh thần trách nhiệm cao, cống hiến hết mình cho tập thể và công việc chung, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa cũng như các cuộc thi mang tính chất học thuật. Cô Ánh cho biết bản thân vô cùng bất ngờ, không hề biết hình ảnh của mình được chia sẻ và nhận được sự đón nhận nhiệt tình của CĐM. Cụ thể, Ngọc Ánh cho hay: "Lúc lên xem các diễn đàn và page, mình cảm thấy rất vui vì nhận được sự quan tâm và yêu quý không chỉ từ anh chị em, bạn bè của mình, từ những người bạn đã cùng tham gia hoạt động Đoàn trong suốt những năm tháng sinh viên cùng mình, mà còn từ các bạn sinh viên trong trường, những bạn đã từng là học sinh của mình. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và muốn gửi lời cảm ơn tới mọi người." Không chỉ xinh đẹp, Ngọc Ánh còn sở hữu bảng thành tích cá nhân vô cùng ấn tượng. Cô từng giành danh hiệu Cán bộ Đoàn tiêu biểu đạt Giải thưởng 26/3, Sinh viên Tiêu biểu năm 2017 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, giải Nhì cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp trường năm 2016 do trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức, giải Ba cuộc thi viết luận tiếng Anh năm 2016 do Khoa Ngoại ngữ Kinh tế tổ chức, giải Nhất cuộc thi English Eloquence Contest do Thành đoàn Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo Anh ngữ Úc (ACET) tổ chức năm 2017... Ngọc Ánh chia sẻ thêm từ nhỏ đã có ước mơ được trở thành giáo viên, bởi vậy mà bản thân luôn cố gắng học tập và rèn luyện để tích lũy kinh nghiệm. Khi được trở thành giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân, cô cảm thấy vô cùng tự hào vì đây là một môi trường học tập chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. Cô Ngọc Ánh có đam mê hội hoạ như một cách để thư giãn, giảm áp lực trong cuộc sống. Ngoài ra, nữ giảng viên NEU còn được mọi người nhận xét là hoà đồng, nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận.

