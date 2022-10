Đón Halloween trên bầu trời, cảm giác ra sao?

Như đã biết lễ hội Halloween được du nhập vào theo tinh thần mở cửa, hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa. Nó được nhiều bạn trẻ hưởng ứng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc trưng của ngày Halloween theo truyền thống phương Tây đó là những chiếc đèn lồng bí đỏ hay những bộ quần áo hóa trang theo các hình tượng nhân vật kinh dị.... Để chào đón ngày lễ được du nhập từ phương Tây, mới đây trên 1 chuyến bay của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam các hành khách đã bất ngờ nhận quà dịp Halloween. Những chiếc bánh xinh xắn được lấy theo hình tượng đặc trưng của Halloween được đoàn tiếp viên chuẩn bị cho các vị khách. Cảm giác đón ngày Halloween ở khoảng cách hơn 10.000 m so với mặt đất là trải nghiệm không phải ai cũng may mắn có được. Ngoài phần quà mang đậm màu sắc của lễ hội Halloween, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam còn dành tặng phần thưởng là quà tặng mang dấu ấn của hãng và vé máy bay miễn cước cho những khách hàng may mắn trên chuyến bay Theo chia sẻ của các tiếp viên, đây là lần đầu tiên hãng Hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức tặng quà đặc biệt cho hành khách nhân dịp Halloween Hãng Hàng không Vietnam Airlines đang đẩy mạnh nâng cấp dịch vụ, hướng tới 5 sao. Trong đó, mang đến những niềm vui bất ngờ cho hành khách là một điểm nhấn quan trọng. Trong thời gian tới, hãng bay với biểu tượng bông sen vàng này sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các chuyến bay sự kiện như trên, mang tới trải nghiệm bay độc đáo cho hành khách.

Như đã biết lễ hội Halloween được du nhập vào theo tinh thần mở cửa, hội nhập quốc tế, giao lưu văn hóa. Nó được nhiều bạn trẻ hưởng ứng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đặc trưng của ngày Halloween theo truyền thống phương Tây đó là những chiếc đèn lồng bí đỏ hay những bộ quần áo hóa trang theo các hình tượng nhân vật kinh dị.... Để chào đón ngày lễ được du nhập từ phương Tây, mới đây trên 1 chuyến bay của hãng Hàng không quốc gia Việt Nam các hành khách đã bất ngờ nhận quà dịp Halloween. Những chiếc bánh xinh xắn được lấy theo hình tượng đặc trưng của Halloween được đoàn tiếp viên chuẩn bị cho các vị khách. Cảm giác đón ngày Halloween ở khoảng cách hơn 10.000 m so với mặt đất là trải nghiệm không phải ai cũng may mắn có được. Ngoài phần quà mang đậm màu sắc của lễ hội Halloween, hãng Hàng không quốc gia Việt Nam còn dành tặng phần thưởng là quà tặng mang dấu ấn của hãng và vé máy bay miễn cước cho những khách hàng may mắn trên chuyến bay Theo chia sẻ của các tiếp viên, đây là lần đầu tiên hãng Hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức tặng quà đặc biệt cho hành khách nhân dịp Halloween Hãng Hàng không Vietnam Airlines đang đẩy mạnh nâng cấp dịch vụ, hướng tới 5 sao. Trong đó, mang đến những niềm vui bất ngờ cho hành khách là một điểm nhấn quan trọng. Trong thời gian tới, hãng bay với biểu tượng bông sen vàng này sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa các chuyến bay sự kiện như trên, mang tới trải nghiệm bay độc đáo cho hành khách.